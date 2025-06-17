Trump, İran'a Nükleer Uyarıda Bulundu

ABD Başkanı Donald Trump, " İran'da nükleer silah görmek istemiyorum ve bunun gerçekleşmesi için gerekli adımları atıyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi kapsamında İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşmesinin ardından gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Trump, İran yönetimini nükleer silahlar konusunda bir kez daha uyarmak istediğini kaydederek, "İran'da nükleer silah görmek istemiyorum ve bunun gerçekleşmesi için gerekli adımları atıyoruz" diye konuştu.

İran'la nükleer müzakerelerde Tahran'a 60 gün süre verdiğini, fakat bu ülkenin bu süre zarfında anlaşmaya yanaşmadığını savunan Trump, "İran'a 60 gün süre verdim ama onlar 'Hayır' dedi. 61'inci günde ne olduğunu gördünüz" ifadelerini kullandı.

Trump, İran'ın yeniden müzakere masasına döneceğine inandığını da söyledi.

TRUMP, İNGİLTERE İLE TİCARET ANLAŞMALARININ UYGULANMASINA YÖNELİK KARARNAMEYİ İMZALADI

ABD Başkanı Donald Trump, konuşmasında İngiltere ile vardıkları ticaret anlaşmasının uygulanmasına ilişkin detayları içeren kararnameye imzaladığını da açıkladı. Trump, "Bu her iki taraf için de adil bir anlaşma. Çok fazla istihdam ve gelir yaratacak ve daha pek çok başka anlaşmamız da olacak" dedi.

İngiltere Başbakanı Starmer da "Bu, otomobil tarifeleri ve havacılık alanında gerçekten önemli olan anlaşmamızı uygulamaya koyuyor. Dolayısıyla bugün her iki ülke için de çok güzel bir gün, gerçek bir güç göstergesi" diye konuştu.