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Trump'ın Ukrayna'ya askeri desteği kesmesine Kremlin'den ilk tepki

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ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna'ya verdiği askeri desteği tamamen kesmesine Kremlin'den ilk tepki geldi. Yapılan açıklamada "ABD, Ukrayna'ya silah sevkiyatını durdurursa, barışa en büyük katkıyı sağlamış olacak" ifadeleri yer aldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin bugüne kadar Ukrayna'daki savaşın en büyük destekçisi olduğunu belirterek, "ABD, Ukrayna'ya silah sevkiyatını durdurursa, barışa en büyük katkıyı sağlamış olacak." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya barış getirme isteğini memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya askeri desteği kesmesi durumunda, bunun Kiev yönetimini barış sürecine itebileceğini belirtti.

"ŞİMDİYE KADAR SAVAŞIN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ ABD İDİ"

Peskov, bazı Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya desteğini sürdüreceği yönünde açıklamalar yaptığını anımsatarak, "Şimdiye kadar savaşın en büyük destekçisi ABD idi. ABD, Ukrayna'ya silah sevkiyatını durdurursa, barışa en büyük katkıyı sağlamış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"YAPTIRIMLARA YÖNELİK TAVRIMIZ İYİ BİLİNİYOR"

"ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının kaldırılması, ikili ilişkilerin iyileştirilmesine katkıda bulunacak mı?" sorusunu yanıtlayan Peskov, ABD tarafından bu konuda herhangi bir resmi açıklama yapılmadığına dikkati çekerek, "Her halükarda yaptırımlara yönelik tavrımız iyi biliniyor. Bu yaptırımlar yasa dışı. İkili ilişkilerin, uygulanan yaptırımların olumsuz yükünden kurtarılması gerekiyor." dedi.

"KRİZİN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK GİRİŞİMLERİ MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Sözcü Peskov, Trump'ın ilk başkanlık döneminde Rusya'ya yönelik yaptırımlar uyguladığını ve Ukrayna'ya silah sevkiyatı sağladığını unutmadıklarını vurguladı. Belarus'un Rusya ve Ukrayna arasında arabulucu olması ihtimalini değerlendiren Peskov, Rus ve Belarus liderlerinin her görüşmesinde Ukrayna krizinin ele alındığına işaret ederek, "Bu krizin çözümüne yönelik her türlü girişimi memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Trump'ın Ukrayna'ya askeri desteği kesmesine Kremlin'den ilk tepki
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

zaten bütün çıbanın başı abd.!! büyük şeyan

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