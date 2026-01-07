Trump'ın torunu: Çıktığım kişiler hakkında sürekli Gizli Servis'e bilgi veriyorum

ABD Başkanı Donald Trump'ın torunu Kai Trump, ilk podcast röportajında özel hayatına ve güvenlik önlemleri altında yaşamaya dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 19 yaşındaki golfçü, Gizli Servis'in 7/24 gözetiminin günlük yaşamını zorlaştırdığını belirterek, flört etmenin dahi "garip" bir hal aldığını söyledi.

"GİZLİ SERVİS GÖZETİMİNDE FLÖRT ETMEK GARİP"

Kai Trump, güvenlik ekibinin sürekli yanında olmasının özellikle sosyal hayatını etkilediğini ifade etti. Trump, "Bir erkekle oturup randevuya çıktığınızda ve o (Gizli Servis) sizden iki masa geride oturduğunda gerçekten çok garip oluyor" dedi. Duruma alışmanın zaman aldığını söyleyen genç golfçü, "İlk birkaç ay gerçekten zordu. Sürekli birinin seni takip etmesi kolay değildi. Elimden geldiğince beni rahatsız etmesine izin vermemeye çalışıyorum. Orada değillermiş gibi davranmaya çalışıyorum" sözleriyle yaşadığı zorlukları dile getirdi.

"ÇIKTIĞIM KİŞİLERİ GİZLİ SERVİS'E BİLDİRİYORUM"

Röportajda dikkat çeken bir diğer detay ise Trump'ın görüşmeye çıktığı kişiler konusunda da güvenlik birimlerini bilgilendirdiğini açıklaması oldu. Kai Trump, "Çıktığım kişiler hakkında sürekli Gizli Servis'e bilgi veriyorum" ifadelerini kullandı.

"SİYASETTEN TAMAMEN UZAK DURUYORUM"

Kai Trump, dedesinin eski rakibi Kamala Harris'le ilgili soruya da yanıt verdi. Trump, Harris'le aralarında "kötü bir ilişki" olmadığını belirterek, bu konuda daha ılımlı bir tutum sergiledi.

Podcast sunucusu Logan Paul'un Harris hakkındaki görüşlerini sorması üzerine siyasete mesafeli olduğunu vurgulayan Kai Trump, "Dürüst olmak gerekirse, siyasetten tamamen uzak duruyorum. Asla aday olmazdım ve siyasetle hiçbir ilgim olsun istemiyorum" dedi. Genç isim, siyaseti "tehlikeli bir şey" olarak nitelendirerek, "Aşırı sol ve aşırı sağ var ve birçok insan da aşırıya kaçıyor. İki taraf orta noktada buluşsa herkes çok daha mutlu olurdu" değerlendirmesinde bulundu.

"DEDEM YENİDEN ADAY OLMAYACAK AMA 2028'E KADAR ÇOK ŞEY OLABİLİR"

Kai Trump, Logan Paul'un Donald Trump'ın üçüncü dönem ihtimaline ilişkin sorusuna da yanıt verdi. Dedesinin yeniden aday olmayı planlamadığını söyleyen genç golfçü, "Üçüncü dönem için aday olmayacak. Maalesef olmayacak. Ama kim bilir. 2028'e kadar çok şey olabilir" diyerek olasılıklara kapıyı açık bıraktı.