Trump'ın Suriye Cumhurbaşkanına Sorduğu 'Kaç Eşin Var?' Sorusu Gündem Oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya Oval Ofis'te 'Kaç eşin var?' diye sorması ve parfüm sıkarak geçen ilginç anlar, görüşmenin diplomatik içeriğini gölgede bıraktı. Toplantıda, Suriye yaptırımlarının kaldırılması gibi önemli konular da ele alındı.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, Oval Ofis'teki tarihi toplantıda Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya yönelttiği "Kaç eşin var?" sorusu, ziyarete damgasını vurdu. Şara'nın "bir tane" yanıtı ve sosyal medyaya düşen başka bir videoda Trump'ın hem Şara'ya hem de Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'ye parfüm sıktığı anlar, görüşmenin diplomatik içeriğini gölgede bıraktı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD Başkanı Donald Trump'ın davetlisi olarak Beyaz Saray'a tarihi bir ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye yaptırımlarının kaldırılması ve bölgesel meselelere kadar birçok konunun ele alındığı bildirildi.

Görüşmenin sonuçları tartışılmaya devam etse de kamuoyunun gündemine Trump'ın protokol dışı anları oturdu. Trump'ın Şara'ya "Kaç eşin var?" diye sormasının sonrasında Ahmed Şara'nın "Bir" yanıtına istinaden, "Asla emin olamayız" demesi ve ardından gülüşmeler, sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyaya düşen başka bir videoda da Trump'ın hem Şara'ya hem de Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'ye parfüm sıktığı anlar, görüşmenin diplomatik içeriğini gölgede bıraktı.

Kaynak: ANKA / Dünya
