Beyaz Saray: İran ile görüşmeler bu hafta sonuna doğru yapılacak
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un bu hafta sonu İranlı yetkililerle görüşeceğini duyurdu. Leavitt, diplomasiye öncelik verdiklerini belirtti.

BEYAZ Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un İranlı yetkililerle bu hafta sonuna doğru bir araya geleceğini bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İran konusunda açıklamada bulunan Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bugün görüştüğünü belirtti. Leavitt, İran'la görüşmelerin planlandığı şekilde gerçekleştirileceğini kaydederek, "Başkan Trump, her zaman önce diplomasi yolunu izlemek istiyor ancak tabii ki bu iki tarafın da iş birliğini gerektirir" ifadelerini kullandı.

Trump'ın İran konusunda tüm seçenekleri her zaman masada tuttuğunun söyleyen Leavitt, "İran'la bu görüşmeler bu hafta sonuna doğru yapılacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
