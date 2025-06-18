Trump'ın ölüm tehdidi sonrası Hamaney yetkilerini devretti iddiası

İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan karşılıklı çatışmalar 6. günde devam ediyor.

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı. İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

TRUMP TEHDİT ETMİŞTİ

İran'ın İsrail'e füzelerle saldırması ve ciddi hasar vermesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump'ın İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'le ilgili çok tartışılacak ifadeler kullandı. Trump, "Hamaney'in nerede saklandığını tam olarak biliyoruz. Kolay bir hedef ama orada güvende. Onu ortadan kaldırmayacağız, en azından şimdilik. Sabrımız taşıyor." dedi.

Ali Hamaney ise bu tehdide "Siyonistlerle asla pazarlık yapmayacağız" yanıtını verdi.

HAMANEY YETKİLERİNİ DEVRETTİ

İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in yetkilerinin önemli bir kısmını Devrim Muhafızları Yüksek Konseyi'ne devrettiği iddia ediliyor. Bu adım, Hamaney ve ailesinin sığınaklara alınmasıyla eş zamanlı olarak gerçekleşti.

HAMANEY YERALTI SIĞINAĞINDA

İran İnternational'a göre, İsrail'in Tahran'a yönelik saldırılarının başlamasının hemen ardından Ali Hamaney'in başkent Tahran'ın kuzeydoğusunda yer alan Lavizan'daki bir yeraltı sığınağına götürüldü.