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Trump'ın konuşması sırasında bir çocuk baygınlık geçirdi! Dr. Mehmet Öz anında müdahale etti

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ABD Başkanı Trump'ın Oval Ofis'teki konuşması sırasında, Dr. Mehmet Öz'ün akrabası olduğu iddia edilen bir kız çocuğu bayıldı. Baygınlık geçiren çocuğa Dr. Öz anında müdahale etti.

ABD'de Donald Trump'ın da katıldığı Dr. Mehmet Öz'ün Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi Başkanlığı görevine başlaması dolayısıyla düzenlenen yemin töreninde ortalık küçük bir kızın bayılması nedeniyle karıştı.

Oval Ofis'te yapılan basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump konuşurken altı yaşındaki bir kız çocuğunun bayılması nedeniyle yarıda kesildi.

DR. ÖZ'ÜN AKRABASI ÇIKTI

Beyaz Saray yetkilileri, "Dr. Öz'ün yemin töreninde küçük bir aile ferdi baygınlık geçirdi. Durumu iyi" açıklamasında bulundu.

ANINDA MÜDAHALE ETTİ

Baygınlık geçiren çocuğa bir zamanların kalp cerrahı ve üniversite eğitimli doktoru olan Dr. Mehmet Öz anında müdahale etti. Bu arada basın toplantısına da kısa süreli bir ara verildi.

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Trump'ın konuşması sırasında bir çocuk baygınlık geçirdi! Dr. Mehmet Öz anında müdahale etti
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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