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Trump'ın imzaladığı kararnameye yargı engeli

Trump'ın imzaladığı kararnameye yargı engeli
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ABD Başkanı Donald Trump, göreve başlamasının ardından imza attığı yabancıların Amerika'da doğan çocuklarına pasaport verilmesini engelleyen kararnameye yönelik yürütmeyi durdurma kararı verildi.

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, resmen göreve başlamasının ardından birçok kararnameye imza attı.

İmzalanan kararnameler arasında ülkeye 27 Ocak'tan önce seyahat etmeleri onaylanan mültecilerin giriş izinlerinin askıya alınması, Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) çekilme kararı, ülkede doğan çocukların otomatik vatandaşlık almasını sağlayan düzenlemenin kaldırılması gibi konular yer alıyordu.

TRUMP'A YARGIDAN İLK ENGEL

Trump'ın imzaladığı karara ilk engel yargıdan geldi. NTV'nin ABD Temsilcisi Hüseyin Günay sosyal medya hesabından federal yargıcın, yabancıların Amerika'da doğan çocuklarına pasaport verilmesini engelleyen kararnameye yönelik yürütmeyi durdurma kararı verdiğini paylaştı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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