Trump'ın Gazze planı belli oldu! Yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek

ABD'de yarın gerçekleştirilecek yemin töreniyle Başkan Joe Biden'dan görevi resmen devralacak olan seçilmiş başkan Donald Trump'ın, Gazze'deki Filistinlileri göçe zorlayacağı iddia edildi.

FİLİSTİNLİLERİ ENDONEZYA'YA YERLEŞTİRMEYİ PLANLIYOR

ABD merkezli NBC News, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasında yer alan son aşama olan 'yeniden inşa' sürecinde Trump'ın, Gazze'deki nüfusun bir kısmını 'taşımayı' planlandığını yazdı. Yerinden edilmesi planlanan Filistinlilere ev sahipliği yapabilecek ülkelerden birinin ise Endonezya olduğu iddia edildi.

WITKOFF GAZZE'YE GİDECEK

Trump'ın geçiş ekibinde yer alacak bir yetkili, yeni ABD Başkanı'nın Orta Doğu Özel Temsilcisi olarak atayacağını açıkladığı Steve Witkoff'un yakın zamanda Gazze'yi ziyaret edeceğini dile getirdi. Aynı yetkili, Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulabileceğine ve Endonezya'ya yerleştirilebileceklerine işaret etti.

"NETANYAHU'YA BASKI YAPTI"

NBC'ye konuşan yetkili, 11 Ocak'ta Witkoff tarafından İsrail düzenlenen ziyarete ilişkin de konuştu. Gazze'de ateşkesin sağlanması yolunda bu ziyaretin 'kritik öneme' sahip olduğunu belirten yetkili isim, Witkoff'un İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya 'baskı yaptığını' iddia etti. Witkoff'un, Netanyahu'ya 'gerekli tavizleri vermesi yönünde' baskı uyguladığını söyleyen yetkili şu şekilde konuştu: "Kısacası Netanyahu'ya, 'Eğer bir anlaşma yapmaya niyetli değilseniz, bana söyleyin, ben de uçağa binip eve gideyim' dedi."