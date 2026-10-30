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Trump'ın 3 Kasım öncesi Kansas ve Iowa mitingleri iptal edildi, Florida'da tek miting var

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Trump'ın 3 Kasım öncesi Kansas ve Iowa mitingleri iptal edildi, Florida'da tek miting var
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ABD Başkanı Donald Trump'ın, 3 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesinde Kansas ve Iowa'da hafta sonu düzenlenmesi beklenen seçim mitinglerini iptal ettiği bildirildi. İptallerin ardından Trump'ın ara seçimler öncesi tek yüz yüze mitinginin bugün Florida'da yapılacağı belirtildi.

Abd Başkanı Donald Trump'ın, 3 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesinde Kansas ve Iowa'daki mitinglerini iptal ettiği bildirildi.

Amerikan basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kansas ve Iowa eyaletlerinde hafta sonu düzenlenmesi beklenen seçim mitinglerinin iptal olduğunu duyurdu. Trump'ın, iptal edilen etkinliklerin ardından 3 Kasım'daki ara seçimler öncesinde gerçekleştireceği tek yüz yüze mitingin, bugün Florida'da düzenlenecek etkinlik olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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