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Trump-Putin görüşmesinden tarihi karar çıktı! Orduya "vurmayın" emri

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ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesinden ateşkes umutlarını artıran bir karar çıktı. Putin, Trump'ın Rusya ve Ukrayna'nın birbirlerinin enerji altyapısını 30 gün süreyle vurmamaları yönündeki önerisini kabul etti. Putin bu doğrultuda Rus ordusuna emir verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 2,5 saat süren tarihi görüşmede Rusya- Ukrayna savaşını bitirmenin yolları arandı.

RUSYA VE UKRAYNA BİRBİRLERİNİN ENERJİ ALTYAPILARINI VURMAYACAK

Görüşmeden kısmi ateşkes kararı çıktı. Putin, ABD Başkanı Trump'ın Rusya ve Ukrayna'nın birbirlerinin enerji altyapılarını vurmamaları yönündeki önerisini kabul etti. Putin görüşmenin ardından Rus ordusuna, "Vurmayın" emri verdi. Kremlin, Rusya ve ABD'nin Ukrayna anlaşmasıyla ilgili uzman gruplar oluşturulacağını duyurdu.

BEYAZ SARAY DA AÇIKLAMA YAPTI

Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı Dan Scavino'nun X hesabından yaptığı paylaşıma göre, iki lider, kapsamlı ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD yerel saatiyle 10.00'da başladığı belirtilen görüşmenin 2,5 saat sürdüğü bildirildi. Henüz Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin açıklama yapılmazken, Rusya-Ukrayna ateşkes sürecinin ele alındığı görüşmenin "verimli" geçtiği belirtildi.

"KAPSAMLI MÜZAKERELERİ SÜRDÜRÜLMESİ KONUSUNDA MUTABIK KALINDI"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Trump ve Putin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "kalıcı bir barışla" sona ermesi gerektiği ve kapsamlı müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı. Barış süreci; enerji ve altyapıya yönelik saldırıların durdurulmasıyla başlayıp, Karadeniz'de deniz ateşkesinin sağlanması, tam ateşkes ve kalıcı barışa ulaşılması adımlarıyla devam edecek.

Bu savaş hiç başlamamalıydı ve samimi, iyi niyetli barış çabalarıyla uzun zaman önce sona erdirilmeliydi. Liderler, stratejik silahların yayılmasının durdurulması ve bunun en geniş şekilde uygulanması için birlikte çalışmayı ele aldı. ABD ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabık kalındı."

Trump-Putin görüşmesinden tarihi karar çıktı! Orduya
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Bugün kendime söz verdim Akp’nin karşısında kim varsa ona oy vereceğim

Yorum Beğen114
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Haber YorumlarıVatansever:

ne alaka bu haberle

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Haber YorumlarıOrhan Irmak:

Tramp sevmediği eşşeğe ot vermez

Yorum Beğen100
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Haber YorumlarıSeçilmiş kişi:

Süper güçler anlaşıyor gazze ukrayna eziliyor

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Haber YorumlarıHakan Celik:

dik dur eğilme :) bu millet seninle trump

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Haber YorumlarıAlamancı RasihBardakçı:

Ona evet der tabii, enerjide büyük zarar görüyor.

Yorum Beğen18
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Haber YorumlarıDEMOKRAT:

Videoların otomatik başlamasını iptal ettiği için sitenin yapımcısı arkadaşa teşekkürler.

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Haber YorumlarıEmre Özcan:

it iti atar mı hiç

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Haber YorumlarıNurettin Şimşek:

İt turmp Ukrayna için yirtiniyor,Filistin'e gelince kuduruyor

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Meali, Hikâye anlatıyoruz şimdilik ..

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