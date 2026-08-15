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Trump: İran'ı yendikten sonra Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim

Trump: İran'ı yendikten sonra Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim
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ABD Başkanı Donald Trump, New York'taki bir etkinlikte yaptığı konuşmada, İran'ın ağır bir yenilgiye uğratıldığını öne sürerek, bu sürecin tamamlanmasının ardından Hürmüz Boğazı'nı resmen ABD toprağı ilan edeceğini duyurdu. Trump, bölgedeki ablukanın sürdüğünü ve 'biz istemedikçe hiçbir gemi boğazdan geçemez' ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yenilgiye uğratılmasının ardından Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, New York eyaletine bağlı Garden City'deki Nassau County Polis Akademisi'nde düzenlenen bir etkinlikte konuştu. Yaptığı konuşmada Tahran yönetimine ve bölgedeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, İran'ın ağır bir şekilde yenilgiye uğratıldığını öne sürerek, bu sürecin tamamlanmasının ardından Hürmüz Boğazı'nı resmen ABD toprağı ilan edeceğini duyurdu. Trump konuşmasında, "İran'ı yenmeyi bitirdikten sonra, ki çok kötü bir şekilde yeniliyorlar, çok yakında Hürmüz Boğazı'nı Amerika Birleşik Devletleri toprağı ilan edeceğim" ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ablukasının halihazırda devam ettiğini de vurgulayan Trump, bölgedeki geçiş kontrolünün tamamen kendi ellerinde olduğunu belirterek, "Biz istemedikçe hiçbir gemi boğazdan geçemez" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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