Trump: Hark Adası'ndaki her şeyi yok etmemiz bir kelimeme bakar

ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşıyla ilgili yeni açıklama yaptı. Basın toplantısında konuşan Trump, İran'ın petrol üretiminde önemli yeri olan Hark Adası'nı işaret ederek, "Hark Adası'ndaki neredeyse her şeyi yok ettik. İran'ı yeniden inşa etmemiz gerekeceği için sadece petrol tesislerini yok etmedik. Ancak yok edilmesi bir kelimeme bakar." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, basın toplantısında konuştu. İran savaşındaki son duruma açıklamalarında geniş yer veren Trump, Tahran'ın askeri kapasitesini büyük ölçüde yok ettiklerini iddia etti.

TRUMP'TAN HARK ADASI AÇIKLAMASI

İran için petrol üretiminde büyük önemi bulunan Hark Adası'na yönelik düzenlenen saldırıları hatırlatan Trump, isterse adanın tamamen yok edilebileceği tehdidinde bulundu.

"HARK ADASI'NDAKİ NEREDEYSE HER ŞEYİ YOK ETTİK"

Trump şunları söyledi: "Hark Adası'ndaki neredeyse her şeyi yok ettik. 5 dakikada istersek orayı da yok edebiliriz. İran'ı yeniden inşa etmemiz gerekeceği için sadece petrol tesislerini yok etmedik. Ancak yok edilmesi bir kelimeme bakar.

"HÜRMÜZ'DE 30'A YAKIN MAYIN TEMİZLEME GEMİSİNİ BATIRDIK"

Bütün askeri tesislerini ortadan kaldırıyoruz. Askeri kapasiteleri sıfıra yakın. Hürmüz Boğazı'nda 30'a yakın mayın döşeme gemisini batırdık. Toplam 100 gemi batırıldı."

Turan Yiğittekin
Haber Yorumları
ZİYA BAŞKAN OSMANİYE:

boş konuşuyor bu bunlar yenildi

