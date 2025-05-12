Trump, Hamas'ın Esir Aldığı Edan Alexander'ın Serbest Bırakılacağını Açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump, Hamas tarafından esir alınan ABD-İsrail çifte vatandaşı Edan Alexander'ın iki saat içinde serbest bırakılacağını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın ABD- İsrail çifte vatandaşı esir Edan Alexander'ı 2 saat içinde serbest bırakacağını duyurdu.
Trump, Alexander'ı 2 saat içinde serbest bırakılacağını belirterek, "Yakın zamana kadar çoğu kişinin artık yaşamadığını düşündüğü ABD vatandaşı Edan Alexander'ın yaklaşık iki saat içinde serbest bırakılacağını duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya