Trump: Hamas gerekeni yapmazsa askeri operasyon yeniden başlar, İsrail Gazze'ye dönebilir

İsrailli rehine cenazelerini vermediği gerekçesiyle Hamas'ı tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump, tansiyonu yükseltecek bir açıklama yaptı. Trump, "Hamas gerekeni yapmazsa askeri operasyon yeniden başlar, İsrail tek sözümle Gazze'ye dönebilir." ifadelerini kullandı.

TRUMP: İSRAİL TEK SÖZÜMLE GAZZE'YE DÖNEBİLİR

ABD Başkanı Donald Trump Hamas'ı açık açık tehdit etti. Hamas'ı İsrailli rehineleri vermemekle suçlayan Trump, İsrail'in yeniden Gazze'ye operasyon başlatabileceğini söyledi. Trump açıklamasında, "Hamas gerekeni yapmazsa askeri operasyon yeniden başlar, İsrail tek sözümle Gazze'ye dönebilir." ifadelerini kullandı.

HAMAS: CENAZELERİN ÇIKARILMASI İÇİN ÖZEL EKİPMAN GEREKİYOR

Hamas'tan da Trump'a yanıt geldi. Açıklamada, "Anlaşmaya bağlı kalarak, elimizdeki tüm canlı esirleri ve ulaşabildiğimiz cenazeleri teslim ettik. Geriye kalan cenazelerin bulunması ve çıkarılması için ise özel ekipman gerekiyor" ifadelerine yer verildi.

HAMAS, 2 İSRAİLLİ ESİRİN DAHA CENAZESİNİ TESLİM EDECEK

Öte yandan Hamas, ateşkes ve esir takası kapsamında yerel saatle 22.00'da İsrailli 2 esirin cenazesinin teslim edileceğini duyurdu. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, yaptığı kısa açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, 2 İsrailli esirin cenazesinin daha yerel saatle 22.00'de teslim edilmesine ilişkin karar alındığı kaydedildi. Kassam Tugaylarının açıklamasında, cenazelerin teslim mekanizması ve yeri hakkında detaylı bilgi verilmedi.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA GELDİ

İsrail'den de açıklama geldi. Açıklamada, "Kızılhaç Gazze'de bulunan cenazeleri Hamas'tan aldı. Kızılhaç yeniden İsrail'e doğru yola çıktı." denildi.

HAMAS, 7 ESİR CENAZESİNİ VERMİŞTİ

İsrail devlet televizyonu KAN'da gün içerisinde yer alan haberde ise "İsrail'in bu gece Gazze'den 5 esirin cenazesini teslim almaya hazırlandığı" aktarılmıştı.

Hamas, ateşkesin ardından 28 ölü İsrailli esirden 7'sinin cenazesini Kızılhaç aracılığıyla Tel Aviv yönetimine teslim etmişti. İsrail'in saldırılarının Gazze'de yol açtığı yıkım nedeniyle geriye kalan İsrailli esirlerin cenazelerinin bulunmasının zaman alacağı belirtiliyor.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDA ATEŞKES

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Hamas da Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varıldığını doğrulayarak, Türkiye, Katar ve Mısır ile ABD Başkanı Trump'ın çabalarını takdirle karşıladığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Mısır'daki görüşmelerde Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından kabineyi toplayıp İsrailli esirlerin geri getirilmesi için ateşkes anlaşmasını onaylayacaklarını bildirmişti. Ardından İsrail kabinesi anlaşmayı onaylamıştı.

İŞTE TRUMP'IN 20 MADDELİK PLANI

ABD Başkanı Trump'ın sunduğu, Netanyahu'nun ise onay verdiği 20 maddelik Gazze planının detaylarını Beyaz Saray duyurdu. İşte o maddeler;