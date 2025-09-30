Haberler

Trump, Hamas'a Ateşkes İçin 3-4 Gün Süre Verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planına Hamas'ın 3-4 gün içinde yanıt vermesi gerektiğini açıkladı. Trump, eğer Hamas yanıt vermezse sonuçların üzücü olacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan Trump, Hamas'ın plana vereceği yanıtı beklediklerini belirterek, "3-4 gün içinde nasıl olacağını göreceğiz. Hamas ya yapacak ya da yapmayacak, eğer yapmazsa çok üzücü bir son olacak" ifadelerini kullandı.

Trump, Gazze'deki esirlerin derhal serbest bırakılmasını istediklerini vurgulayarak, Hamas ile yürütülen müzakerelerde fazla hareket alanı bulunmadığını da dile getirdi.

