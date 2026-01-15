Haberler

Trump: Grönland'ın korunması konusunda Danimarka'ya güvenmiyorum

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ın korunmasında Danimarka'ya güvenmediğini belirterek, Rusya ve Çin'in olası girişimlerine karşı duyduğu endişeleri dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ın korunması konusunda Danimarka'ya güvenmediğini belirterek, "Eğer biz Grönland'a girmezsek Rusya ve Çin girer. Danimarka'nın bu konuda yapabileceği tek bir şey yok ancak biz her şeyi yapabiliriz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninde, Grönland konusunda açıklamada bulundu. Trump, Grönland'ın kendileri için 'ulusal güvenlik' meselesi olduğunu kaydederek, süreci hep beraber takip edip izleyeceklerini bildirdi.

Rusya ile Çin'in Grönland konusunda ciddi girişimlerde bulunduğunu söyleyen Trump, "Eğer biz Grönland'a girmezsek Rusya ve Çin girer. Danimarka'nın bu konuda yapabileceği tek bir şey yok ancak biz her şeyi yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

