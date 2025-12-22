Haberler

Trump "Grönland Özel Temsilcisi" Olarak Louisiana Valisi'ni Atadı, Danimarka'dan Tepki Geldi

ABD Başkanı Donald Trump, Louisiana Valisi Jeff Landry'yi Grönland özel temsilcisi olarak atadı. Danimarka, bu atamaya tepki göstererek büyükelçisini bakanlığa çağıracağını duyurdu. Trump, Grönland'ın ABD için stratejik önemine vurgu yaptı.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Louisiana Valisi Jeff Landry'yi Grönland özel temsilcisi olarak atadı. Atama sonrasında Danimarka'dan tepki geldi. Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, "Büyükelçiyi bakanlığa çağıracağını" duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland Özel Temsilcisi ataması yaptı. Trump, Danimarka toprağı olan Grönland'ın, "güvenlik gerekçeleri ve adanın maden kaynaklarına duyulan ilgi nedeniyle ABD'nin bir parçası olması gerektiğini" dile getirmiş, Vali Jeff Landry de bu fikri övmüş ve desteklemişti. Landry'nin özel temsilci olarak atanması, tepkilere neden oldu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Jeff, Grönland'ın 'Ulusal Güvenliğimiz' için ne kadar elzem olduğunu anlıyor ve müttefiklerimizin ve aslında Dünyanın Emniyeti, güvenliği ve bekası için ülkemizin çıkarlarını güçlü bir şekilde ilerletecek" ifadelerini kullandı.

Jeff Landry de sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak Trump'a cevap verdi. Louisiana Valisi olarak Ocak 2024'te göreve başlayan Landry, Trump'a teşekkür ederek, "Grönland'ı ABD'nin bir parçası yapmak üzere bu gönüllü pozisyonda hizmet etmek bir onurdur... Bu durum Louisiana Valisi olarak pozisyonumu hiçbir şekilde etkilememektedir!" dedi.

Danimarka'dan tepki geldi: Büyükelçi bakanlığa çağrılacak

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, bugün yaptığı açıklamada, "ABD'nin Kopenhag Büyükelçisi'ni bakanlığa çağıracağını" duyurdu. Yerel basına konuşan Rasmussen, "Bu özel temsilci atamasından derin rahatsızlık duyuyorum. Özellikle de Landry'nin açıklamalarından rahatsızım, bunları tamamen kabul edilemez buluyoruz" dedi.

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yine ABD Başkanından gelen yeni bir duyuruya uyandık. Bu kulağa büyük gelebilir ama bizim için hiçbir şeyi değiştirmiyor. Kendi geleceğimize biz karar veririz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA / Dünya
