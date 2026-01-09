Haberler

Trump gözünü bu kez Küba'ya dikti! Açık açık tehdit etti

Güncelleme:
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu kaçırıp ABD'ye hakim karşısına çıkaran Başkan Donald Trump'ın hedefinde bu kez Küba var. Trump katıldığı bir programda "Bence oraya girip ortalığı patlatmak dışında bundan daha fazla bir baskı uygulamak zor. Bakın, onların tüm can damarı Venezuela'ydı. Petrolü de parayı da Venezuela'dan aldılar. Artık pamuk ipliğine bağlılar" dedi.

  • ABD Başkanı Donald Trump, Küba'nın Venezuela'ya bağımlı olduğunu ve petrol ile parayı Venezuela'dan aldığını belirtti.
  • Donald Trump, Küba'nın çok ciddi bir kriz içinde olduğunu ve çökmeye yaklaştığını ifade etti.
  • Trump, Küba'ya yönelik baskı uygulamak için 'oraya girip ortalığı patlatmak' dışında fazla seçenek olmadığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından esir alınmasının ardından Latin Amerika ülkelerine yönelik tehditlerini sürdürüyor.

"ONLARIN CAN DAMARI VENEZUELA'YDI"

"The Hugh Hewitt Show" programına katılan Trump, Küba'ya ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, Küba'ya ilişkin değerlendirmesinde, "Bence oraya girip ortalığı patlatmak dışında bundan daha fazla bir baskı uygulamak zor. Bakın, onların tüm can damarı Venezuela'ydı.

"HAVANA YÖNETİMİ PAMUK İPLİĞİNE BAĞLI"

Hayatlarının tamamı Venezuela'ya bağlıydı. Petrolü de parayı da Venezuela'dan aldılar." ifadelerini kullanarak, Havana yönetiminin mevcut koşullarda "pamuk ipliğine bağlı" olduğunu savundu.

"ÇOK CİDDİ BİR KRİZİN İÇİNDELER"

Küba'nın çok ciddi bir krizin içinde olduğunu ileri süren Trump, "Henüz tamamen çökmüş değiller ama kendi iç dinamikleriyle buna oldukça yaklaştıklarını düşünüyorum." diye konuştu.

Erdem Aksoy
Suriye ordusu YPG'ye süre verdi: Halep'i bir an önce terk edin

Suriye'de operasyon sürerken Erdoğan ile Şara'dan kritik görüşme

Yorumlar (1)

Haber Yorumları05320606832:

İstanbul neve şalom sinagogunda yahudiler eğleniyor karşılarına çıkmaya cesaret edemiyorsunuz boş boş yorum yazıyorsunuz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Minneapolis'te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti

Grönland için ilginç çözüm: Danimarka ABD'ye çeyiz olarak versin

Putin'in dini söylemlerine kiliseden tepki: Deccal'e benziyor

Sörloth'un golü Atletico Madrid'e yetmedi! Real Madrid finalde

Minneapolis'te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti

Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Tarihi zafer! PSG, 90+5'te gelen gol sonrası şampiyon

