Trump gözünü bu kez Küba'ya dikti! Açık açık tehdit etti
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu kaçırıp ABD'ye hakim karşısına çıkaran Başkan Donald Trump'ın hedefinde bu kez Küba var. Trump katıldığı bir programda "Bence oraya girip ortalığı patlatmak dışında bundan daha fazla bir baskı uygulamak zor. Bakın, onların tüm can damarı Venezuela'ydı. Petrolü de parayı da Venezuela'dan aldılar. Artık pamuk ipliğine bağlılar" dedi.
- ABD Başkanı Donald Trump, Küba'nın Venezuela'ya bağımlı olduğunu ve petrol ile parayı Venezuela'dan aldığını belirtti.
- Donald Trump, Küba'nın çok ciddi bir kriz içinde olduğunu ve çökmeye yaklaştığını ifade etti.
- Trump, Küba'ya yönelik baskı uygulamak için 'oraya girip ortalığı patlatmak' dışında fazla seçenek olmadığını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından esir alınmasının ardından Latin Amerika ülkelerine yönelik tehditlerini sürdürüyor.
"ONLARIN CAN DAMARI VENEZUELA'YDI"
"The Hugh Hewitt Show" programına katılan Trump, Küba'ya ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, Küba'ya ilişkin değerlendirmesinde, "Bence oraya girip ortalığı patlatmak dışında bundan daha fazla bir baskı uygulamak zor. Bakın, onların tüm can damarı Venezuela'ydı.
"HAVANA YÖNETİMİ PAMUK İPLİĞİNE BAĞLI"
Hayatlarının tamamı Venezuela'ya bağlıydı. Petrolü de parayı da Venezuela'dan aldılar." ifadelerini kullanarak, Havana yönetiminin mevcut koşullarda "pamuk ipliğine bağlı" olduğunu savundu.
"ÇOK CİDDİ BİR KRİZİN İÇİNDELER"
Küba'nın çok ciddi bir krizin içinde olduğunu ileri süren Trump, "Henüz tamamen çökmüş değiller ama kendi iç dinamikleriyle buna oldukça yaklaştıklarını düşünüyorum." diye konuştu.