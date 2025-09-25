Trump: Görüşme verimli olursa Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarını kaldırırım

Dünyanın gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmede. Tarihi zirve için 6 yıl sonra Beyaz Saray'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump tarafından kapıda bizzat karşılandı.

TRUMP: ERDOĞAN'A BÜYÜK SAYGIM VAR

Kritik görüşme öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump "Görüşmede F-16 ve F-35 konularını konuşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygım var. Kendisini burada konuk etmek büyük şeref" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: F-16 VE F-35 KONUSUNU ETRAFLICA GÖRÜŞECEĞİZ

Trump'ın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Öncelikle bu ziyaretimizi BM Genel Kurulu ilke iç içe olan bir dönemde gerçekleştirdiğimizden dolayı çok çok mutluyuz. Gerek sayın Trump'ın birinci döneminde gerekse ikinci dönemde Türkiye-Amerika ilişkilerinde farklı bir süreci yaşıyoruz. Kendilerinin de az önce ifade ettiği gibi gerek F35 konusu gerek F16 konusu gerekse Halkbank ile ilgili aramızdaki ilişkiler konusunu bugün etraflıca görüşme fırsatı bulacağımıza inanıyorum. Heybeliada Okulu'yla ilgili ise orada üzerimize ne düşerse onu yapmaya hazırız. Dönüşte de sayın Bartholomeos ile konuyu görüşme fırsatı bulacağım" ifadelerine yer verdi.

TRUMP: YAPTIRIMLARI HER AN KALDIRABİLİRİZ

İlk açıklamaların ardından gazetecilerin sorularına geçildi. Trump, CAATSA yaptırımlarını ne zaman kaldırmayı düşündüğü sorusu üzerine "Eğer güzel bir toplantı yaparsak her an olabilir" dedi.

GAZZE SORUSUNA "REHİNE" YANITI

Trump, Erdoğan'la Gazze konusunda aynı düşünüp düşünmediğine ilişkin soruya "Onu şu anda bilmiyorum. Gazze'deki savaşı bitirmek istiyoruz. O bölgenin liderleriyle de görüştük, harika bir görüşme gerçekleştirdik. Bu noktada bir çeşit bir çözüm ortaya koymaya çalışıyoruz ama rehineleri de geri getirmeye çalışıyoruz. Ama görünüyor ki 20 canlı ve 38 ölü rehine var. Gerçekten üzücü. Ailelerinin de tek istediği çocukların cansız bedenlerini almak. Orta Doğu'daki en güçlü liderleriyle anlaşmaya yakın olduğumuzu düşünüyorum" yanıtını verdi.

"F-35'LER KONUSUNDA KONUŞUYORUZ"

ABD Başkanı, Türkiye'ye F-35 satışı konusunda "Türkiye'ye savaş uçaklarından bahsediyoruz, evet. Bu konuda konuşuyoruz" dedi.

"GAZZE VE FİLİSTİN KONUSUNDA BUGÜN BİR ADIM OLABİLİR"

"Gazze ve Filistin konusunda herhangi bir adım olacak mı?" sorusuna yanıt veren Trump, "Evet, bugün olabilir. Bu konuda çok güçlü bir diyaloğumuz var. Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün'le görüştük. Harika bir görüşme gerçekleştirdik. Toplantıda çok şeye karar verildi. Tabii ki İsrail'le de görüşmeliyim. Onlar benim ne istediğimi biliyorlar." ifadelerini kullandı.

CAATSA YAPTIRIMI NEDİR?

Öte yandan ABD Başkanı Trump'ın görüşme öncesinde verdiği Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırma sinyali sonrası CAATSA yaptırımlarının nelerden oluştuğu da merak konusu oldu.

ABD, 2021 yılında Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın almasını gerekçe göstererek Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımı kararı almıştı.

BİDEN DÖNEMİNDE DEVREYE GİRDİ

Türkiye ise Rusya'dan aldığı S-400 füzelerini denemiş ama aktive etmemişti. ABD Başkanı Donald Trump, CAATSA yaptırımlarının Türkiye'ye karşı uygulanmasını engellemişti. Ancak yaptırımlar Biden döneminde devreye girmişti.

Yaptırımlar Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), SSB Başkanı İsmail Demir, SSB Başkan Yardımcısı Faruk Yiğit, Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanı Serhat Gençoğlu, SSB Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığı Grup Müdürü Mustafa Alper Deniz'i kapsıyordu.

2017 yılında yasalaşan CAATSA yaptırımları ile SSB ABD'den ihracat lisansı alamayacak, ABD'nin ve bağlantılı olduğu uluslararası finans kuruluşlarının kredilerinden faydalanamayacaktı. Yaptırım listesindeki kişilerin de ABD'deki mal varlıkları dondurulacak ve bu kişilere vize kısıtlamaları getirilecekti.

Öte yandan CAATSA'da 12 farklı yaptırım türü uygulanıyor. Bunlar arasında; yaptırım uygulanan kişi ve kurumlara ihracat-ithalat bankası desteğinin kesilmesi, ABD ve uluslararası mali kuruluşlarından kredi verilmemesi, mali kurumlara ABD Merkez Bankası ile doğrudan alışveriş yapma izni verilmemesi, döviz üzerinden işlem yapılmasının yasaklanması da yer alıyor.