Trump gelirse Putin de İstanbul'a gelecek
ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Kellog, Trump'ın Ukrayna-Rusya görüşmeleri için İstanbul'a gelmesinin şartını açıkladı. Kellogg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de gelmesi halinde Trump'ın da İstanbul'da olacağını söyledi. Kellogg, "Onunla çok iyi bir görüşme olabilir" dedi.
ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Kellogg, "Devlet Başkanı Putin'in (İstanbul'a) gelmesini umuyoruz, o zaman Başkan Trump da orada olacak. Onunla çok iyi bir görüşme olabilir" açıklamasını yaptı.
TRUMP, "İSTANBUL'A UÇABİLİRİM" DEMİŞTİ
Trump, dün yaptığı açıklamada İstanbul'daki görüşmelerden olumlu sonuç çıkacağına inandığını belirterek, "O anda nerede olacağımı bilmiyorum. Orta Doğu'da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya (İstanbul'a) uçabilirim." demişti.
Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - Dünya