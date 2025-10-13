Trump: 'Erdoğan harikaydı, çok yardımcı oldu'

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkese yardımcı olan ülkeler arasında Türkiye'nin önemini belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan harikaydı, gerçekten çok yardımcı oldu. Çünkü çok saygı duyulan biri" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin bugün toplanacak Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'a giderken uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes konusunda Türkiye, Katar, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) başta olmak üzere pek çok Müslüman ülkelerin büyük katkısı bulunduğunu söyleyen Trump, "Bu arada, Türkiye de harikaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan harikaydı, gerçekten çok yardımcı oldu. Çünkü çok saygı duyulan biri. Çok güçlü bir milleti var, çok güçlü bir ordusu var" ifadelerini kullandı.

Trump, gazetecilerin mutabakata varılan ateşkesin sürdürülüp sürdürülemeyeceği konusundaki sorularına "Savaş bitti, savaş bitti, anlıyor musunuz?" yanıtını vererek, ateşkesin devam etmesinin birçok nedeni olduğunu kaydetti. Trump, "Yüzyıllardır insanlar bıktı. İsrail için, etrafındaki Müslüman ülkeler için, herkes için harika olacak. O şekilde kalacağını düşünüyorum" diye konuştu.