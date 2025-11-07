Trump, Gazze'de Uluslararası İstikrar Gücü'nün Faaliyetleri Başlayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Uluslararası İstikrar Gücü'nün çok yakında Gazze'de faaliyet göstermeye başlayacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Orta Asya ülkeleri liderleriyle düzenlenen C5+1 zirvesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazze'deki ateşkes süreci ve uluslararası barış çabaları hakkında konuşan Trump, Uluslararası İstikrar Gücü'nün (International Stabilization Force - ISF) kısa süre içinde Gazze'de faaliyetlerine başlayacağını duyurdu.

Trump, ISF'nin ne zaman devreye gireceğine ilişkin bir soruya, "Çok yakında. Çok yakında başlayacak. Gazze'de süreç çok iyi gidiyor" yanıtını verdi. Trump, bölge ülkeleriyle yakın iş birliği içinde olduklarını vurgulayarak, kurulacak koalisyonun 'geçici değil, çok güçlü bir barış' sağlayacağını belirtti.