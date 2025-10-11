Trump: Gazze'de Ateşkes Süreci Devam Edecek

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes sürecine ilişkin, "Ateşkesin devam edeceğini düşünüyorum, herkes savaştan yoruldu" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ilaç fiyatlarının düşürülmesine ilişkin düzenlediği basın toplantısının ardından Gazze'deki ateşkes sürecine dair soruları yanıtladı. Trump, pazartesi günü İsrail Parlamentosu Knesset'te bir konuşma yapacağını ve ardından Mısır'a gideceğini belirterek, "Dünyanın dört bir yanından birçok lider davet edildi" ifadelerini kullandı.

Gazze'de uygulanmaya başlayan ateşkesin yalnızca İsrail ve Filistin için değil, tüm bölge ülkeleri ve dünya için iyi bir gelişme olduğunu vurgulayan Trump, "Bu, Gazze'nin ötesinde bir şey. Gazze çok önemli ama bu, Orta Doğu'da barış demek. Bu çok güzel bir şey" değerlendirmesinde bulundu.

Ateşkesin kalıcılığına ilişkin soruya da yanıt veren Trump, "Ateşkesin devam edeceğini düşünüyorum, herkes savaştan yoruldu. Unutmayın, 7 Ekim korkunç bir gündü, 1200 kişi öldü ama Hamas da 58 bin kişi kaybetti. Bu büyük bir intikamdı. İnsanlar bunu anlıyor. Bence herkes savaştan yoruldu" dedi.