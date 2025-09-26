Trump: Gazze'de Anlaşmaya Çok Yakınız

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de bir anlaşmaya varmaya çok yakın olduklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ryder Kupası'na katılmak üzere Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trump, "Gazze konusunda anlaşmaya çok yakınız. Bu anlaşma rehinelerin geri dönmesini sağlayacak, savaşı bitirecek ve barış getirecek" ifadelerini kullandı.