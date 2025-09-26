Haberler

Trump: Gazze'de Anlaşmaya Çok Yakınız

Trump: Gazze'de Anlaşmaya Çok Yakınız
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de bir anlaşmaya varmaya çok yakın olduklarını ve bu anlaşmanın rehinelerin geri dönmesini, savaşı bitirmeyi ve barış getirmeyi sağlayacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de bir anlaşmaya varmaya çok yakın olduklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ryder Kupası'na katılmak üzere Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trump, "Gazze konusunda anlaşmaya çok yakınız. Bu anlaşma rehinelerin geri dönmesini sağlayacak, savaşı bitirecek ve barış getirecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
BM'de Netanyahu'ya protesto! Katılımcılar salonu terk etti

BM'de Netanyahu'ya büyük şok! Salon bir anda boş kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran, futbol takımıyla bir araya geldi! Görüşmede dikkat çeken detay

Bu fotoğrafı gören herkes aynı soruyu soruyor
İsveç'e göç eden Türk vatandaşının gözyaşları

İsveç'e göç eden Türk vatandaşının gözyaşları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.