Trump, Gazze Ateşkesinin Ardından İsrail'i Ziyaret Etti

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de varılan ateşkesin ardından yaklaşık 4 saat sürecek ziyareti kapsamında İsrail'e gitti.

ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan uçak Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na ulaştı. Gazze'de varılan ateşkesin arından bölgeye gelen Trump, Ben Gurion'da resmi törenle karşılandı. Trump'ı İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Benyamin Netanyahu olmak üzere çok sayıda bakan ve yetkili karşıladı.

Trump, 4 saatten az sürecek İsrail ziyaretinde kapsamında Ben Gurion Havalimanı'ndan ayrılarak Batı Kudüs'e geçecek.