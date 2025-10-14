Haberler

Trump, Erdoğan'ı övdüğü sırada Aliyev'in yüz ifadesi dikkat çekti

Trump, Erdoğan'ı övdüğü sırada Aliyev'in yüz ifadesi dikkat çekti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Trump, Erdoğan'ı övdüğü sırada Aliyev'in yüz ifadesi dikkat çekti
Haber Videosu

Mısır'daki Gazze Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Zor insanları severim, barış çabaları için teşekkür ediyorum" sözleriyle övgüde bulundu. Trump'ın bu sözleri sırasında kameraya yansıyan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in gülümsemesi dikkat çekti.

Mısır'da düzenlenen Gazze Zirvesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmasıyla başladı. Liderlerin Gazze için niyet beyanını imzaladığı zirvede Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler yağdırdı.

TRUMP'TAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Mısır'da gerçekleştirilen Gazze Zirvesi, bölgesel liderlerin katılımıyla başladı. Zirvede konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de barışın sağlanması için yürütülen diplomatik çalışmalara değindi. Trump, konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel teşekkür ederek "Zor insanları severim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a barışa yönelik çabaları için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi

ALİYEV'İN MİMİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Trump'ın Erdoğan'ı övdüğü sırada kameralara yansıyan görüntülerde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yüz ifadesi sosyal medyada gündem oldu. Trump'ın sözleri üzerine gülümsediği görülen Aliyev'in, bu övgülerden memnun olduğu dikkatlerden kaçmadı.

ZİRVEDE GAZZE İÇİN NİYET BEYANI İMZALANDI

Toplantıda, bölgesel barışın sağlanması amacıyla "Gazze İçin Niyet Beyanı" imzalandı. Liderler, ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve insani yardımların artırılması için iş birliği mesajı verdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya
Mısır'daki tarihi zirve sonrası 4 liderden ortak deklarasyon

Mısır'daki zirve sonrası Erdoğan'dan kameralar önünde tarihi imza
Trump'ın Erdoğan övgüsünü iki lider alkışlamadı! O anlar kamerada

Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan övgüsünü iki lider alkışlamadı
Erdoğan ile Meloni arasında zirveye damga vuran diyalog: Sigarayı bıraktırmam lazım

Erdoğan "Sigarayı bıraktırmalıyım" dedi, Meloni kırdı geçirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.