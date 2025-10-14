Trump, Erdoğan'ı övdüğü sırada Aliyev'in yüz ifadesi dikkat çekti

Mısır'da düzenlenen Gazze Zirvesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmasıyla başladı. Liderlerin Gazze için niyet beyanını imzaladığı zirvede Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler yağdırdı.

TRUMP'TAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Mısır'da gerçekleştirilen Gazze Zirvesi, bölgesel liderlerin katılımıyla başladı. Zirvede konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de barışın sağlanması için yürütülen diplomatik çalışmalara değindi. Trump, konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel teşekkür ederek "Zor insanları severim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a barışa yönelik çabaları için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi

ALİYEV'İN MİMİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Trump'ın Erdoğan'ı övdüğü sırada kameralara yansıyan görüntülerde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yüz ifadesi sosyal medyada gündem oldu. Trump'ın sözleri üzerine gülümsediği görülen Aliyev'in, bu övgülerden memnun olduğu dikkatlerden kaçmadı.

ZİRVEDE GAZZE İÇİN NİYET BEYANI İMZALANDI

Toplantıda, bölgesel barışın sağlanması amacıyla "Gazze İçin Niyet Beyanı" imzalandı. Liderler, ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve insani yardımların artırılması için iş birliği mesajı verdi.