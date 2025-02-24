Trump, Elon Musk'un ayaklarını öptü, tüm ekranlardan yayınlandı
ABD'de Konut ve Şehircilik Bakanlığı'nın ekranları siber saldırıya uğradı. Yapay zekayla oluşturulan Trump'ın Elon Musk'ın ayaklarını öptüğü video, bakanlıktaki televizyon ekranlarından yayınlandı. Videoya, "Gerçek kral çok yaşasın" notunun düşülmesi dikkat çekti.
ABD'de çok konuşulacak bir olay yaşandı. Ülkenin Konut ve Şehircilik Bakanlığı'ndaki televizyon ekranları siber saldırıya uğradı.
TRUMP, MUSK'IN AYAĞINI ÖPTÜ
Bakanlıktaki televizyon ekranlarında yapay zekayla oluşturulan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Elon Musk'ın ayaklarını öptüğü video yayınlandı. Videoya, "Gerçek kral çok yaşasın." notu düşüldü.