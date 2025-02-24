Trump, Elon Musk'un ayaklarını öptü, tüm ekranlardan yayınlandı

ABD'de çok konuşulacak bir olay yaşandı. Ülkenin Konut ve Şehircilik Bakanlığı'ndaki televizyon ekranları siber saldırıya uğradı.

TRUMP, MUSK'IN AYAĞINI ÖPTÜ

Bakanlıktaki televizyon ekranlarında yapay zekayla oluşturulan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Elon Musk'ın ayaklarını öptüğü video yayınlandı. Videoya, "Gerçek kral çok yaşasın." notu düşüldü.