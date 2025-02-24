Canlı anlatım! Dev derbi başladı

Kıran kırana maç! Tempo bir an olsun düşmüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çin firması Samsun'da otomobil fabrikası açacak

Kabine sonrası bir şehrimizi havalara uçuracak müjde
Mert Hakan Galatasaray tribünlerine gitti! Statta 'Onlar arkadan havlarlar' şarkısı çaldı

Eli cebinde Galatasaray tribünlerine gitti! Statta o şarkı çaldı
En-Nesyri, RAMS Park'a adım atar atmaz kameralara parmak salladı

RAMS Park'a adım atar atmaz yaptığı hareket olay oldu

Trump, Elon Musk'un ayaklarını öptü, tüm ekranlardan yayınlandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de Konut ve Şehircilik Bakanlığı'nın ekranları siber saldırıya uğradı. Yapay zekayla oluşturulan Trump'ın Elon Musk'ın ayaklarını öptüğü video, bakanlıktaki televizyon ekranlarından yayınlandı. Videoya, "Gerçek kral çok yaşasın" notunun düşülmesi dikkat çekti.

ABD'de çok konuşulacak bir olay yaşandı. Ülkenin Konut ve Şehircilik Bakanlığı'ndaki televizyon ekranları siber saldırıya uğradı.

TRUMP, MUSK'IN AYAĞINI ÖPTÜ

Bakanlıktaki televizyon ekranlarında yapay zekayla oluşturulan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Elon Musk'ın ayaklarını öptüğü video yayınlandı. Videoya, "Gerçek kral çok yaşasın." notu düşüldü.

Trump, Elon Musk'un ayaklarını öptü, tüm ekranlardan yayınlandı
Kaynak: Haberler.com / Dünya
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıOkan Alçıtepe:

video neden buğulu ulan bizim ülkemizde olsa naklen verirsiniz iki yüzlü medya

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

kamera onunde ayagini opturuyorlarsa... kamera arkasinda bulllugunu optururler...

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBARBAROS:

Neyi göstermek istediniz ve göstrermek istemediniz anlamadım. Gösterecekseniz neden buğulu göstermeyecekseniz niye haber yaptınız??????

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç muayenelerini artık TÜVTÜRK yapmayacak! İşte dev ihaleyi kazanan şirket

Araç muayene istasyonları el değiştirdi! İşte ihaleyi kazanan şirket
İstanbul Havalimanı'nda büyük skandal! Kamera olan biteni böyle kaydetti

İstanbul Havalimanı'ndaki rezilliğe bakın
Lüks araçta birlikte görüntülendiler! İşte Kandıralı Ferdi'nin sevgilisi

Lüks araçta görüntülendiler! İşte Kandıralı Ferdi'nin sevgilisi
Alkollü eşini öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı! O sözü duyunca bıçaklamış

Alkollü eşini öldüren kadının ifadesi! O sözü duyunca gözü dönmüş
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kaçak izleyeceklere kötü haber

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kaçak izleyeceklere kötü haber
Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu CİMER'e yapılan şikayetle başlamış

Maydonoz Döner'i bitiren kişi bakın kim çıktı! Soluğu CİMER'de almış

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.