Trump dans figürleriyle binlerce askeri coşturdu

ABD Başkanı Donald Trump, donanmanın 250. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen partide dans figürleriyle binlerce askeri coşturdu.

ABD'de hükümetin kapanmasının ardından Başkan Trump, Virginia, Norfolk'ta düzenlenen donanmanın 250. yıl dönümü partisine katıldı.

Konuşmasına demokratları çıkmazdan dolayı eleştirerek başlayan Trump, askerlerin çıkmaza rağmen tam maaşlarını alacaklarına dair güvence verdi.

MELANIA TRUMP DA KUTLAMALARA KATILDI

Kutlamalar sırasında Başkan Trump ve First Lady Melania Trump, USS George HW Bush gemisini ziyaret ederek denizcilerle bir araya geldi, para dağıttı ve askeri gösterileri izledi.

"KABUL EDELİM BU BİR MİTİNG"

Başkan Donald J. Trump, Pazar günü beyaz üniformalı yaklaşık 10.000 denizciden oluşan kalabalığa, "Kabul edelim, bu bir miting" dedi. Olay, iki devasa Donanma gemisi, bir uçak gemisi ve bir amfibi hücum gemisi arasında bulunan bir iskelede gerçekleşti.

DENİZCİLER "ABD" DİYE BAĞIRDI

Uçak gemisinde, kokpit penceresinin altında gövdesinde "Başkan Donald J. Trump '45-47'" yazısı bulunan bir Donanma savaş uçağı sergileniyordu. Başkan konuşmasına başladığında Donanma uçakları tepemizden uçtu, bu durum kalabalığı coşturdu ve birçok denizcinin "ABD! ABD! ABD!" diye bağırmasına neden oldu.

TRUMP'TAN DANS FİGÜRLERİ

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın kutlamalar sırasında sergilediği dans figürleri ise binlerce denizciyi resmen coşturdu.

