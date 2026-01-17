Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olarak yer almaya davet etti. Gazze'de yönetişim ve hizmetler alanındaki faaliyetleri desteklemek üzere kurulan Gazze Yürütme Kurulu'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer almıştı.
- ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti.
- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı'nı desteklemeyi kararlaştırdı.
- Gazze Barış Kurulu, Gazze'de güvenliğin sağlanmasından ve yeniden imarından sorumlu olacak.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Barış Planı kapsamında işlenen sürecin ikinci aşamasına geçildi.
BAKAN FİDAN DA BARIŞ KURULU'NDA
Beyaz Saray, Gazze'deki geçiş sürecini yönetecek Barış Kurulu üyelerini açıkladı. Gazze'de Filistin Yönetimi'ne destek olacak Yürütme Kurulu'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da var.
TRUMP, ERDOĞAN'I DAVET ETTİ
Gazze'de güvenliğin sağlanmasından ve yeniden imarından sorumlu olacak Barış Kurulu ve organları tesis edileceği belirtilirken İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Trump'tan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a davet gönderdiğini duyurdu.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı (Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict) desteklemeyi kararlaştırmıştır. Bu çerçevede, Gazze'de güvenliğin sağlanmasından ve yeniden imarından sorumlu olacak Barış Kurulu ve Organları tesis edilmektedir. ABD Başkanı Donald Trump, 16 Ocak 2026 tarihinde, Barış Kurulu'nun kurucu başkanı sıfatıyla bir mektup göndererek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Barış Kurulu'nda kurucu üye olarak yer almaya davet etmiştir." dedi.
"BARIŞ KURULU" ÜYELERİ AÇIKLANDI
Beyaz Saray, Trump'ın başkanlık ettiği Barış Kurulu'nda çeşitli alanlarda görev yapacak üyelerin isimlerini açıkladı.
- ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio
- ABD Başkanı Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff
- Donald Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner
- Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair
- Apollo Grubu Başkanı ABD'li milyarder Marc Rowan
- Hindistan - ABD vatandaşı iş insanı, eski Mastercard CEO'su Ajay Banga
- ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Robert Gabriel
YÜRÜTME KURULU
Barış Kurulu'nun altında yer alan ve Gazze'de yönetişim ve hizmetler alanındaki tüm faaliyetlere destek verecek Yürütme Kurulu ise şu isimlerden oluşuyor:
- Steve Witkoff
- Jared Kushner
- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
- Katarlı diplomat Ali Al-Havadi
- Mısır istihbarat şefi General Hassan Rashad
- Tony Blair
- Marc Rowan
- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Uluslararası İşbirliği Bakanı Reem Al-Haşimi
- Bulgaristanlı eski Avrupa Parlamentosu üyesi ve Eski BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Nickolay Mladenov
- Güney Kıbrıslı - İsrailli iş insanı Yakir Gabay
- Eski Hollanda Başbakan Yardımcısı Sigrid Kaag
ULUSLARARASI İSTİKRAR GÜCÜ
Amerikalı Komutan Tümgeneral Jasper Jeffers Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) Komutanı, Nickolay Mladenov ise Gazze Yüksek Temsilcisi olarak atandı.
Mladenov, Barış Kurulu ile Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi arasında sahada irtibat görevi üstlenecek.
İstikrar gücünün ise en az üç ülkeden oluşması bekleniyor. Ülkeler arasında, İtalya, Pakistan, Azerbaycan ve Bangladeş'in olacağı iddialar arasındaydı. Bu gücün 2027 sonuna kadar Gazze'de görev yapacağı açıklanmıştı.
Filistinli teknokratlardan oluşan komitenin başında Filistinli Bakan Ali Şaat'ın olduğu da resmi olarak açıklandı.