Trump: Çin, İran'a silah göndermemeyi kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çin'in İran'a silah göndermemeyi kabul ettiğini duyurdu. Trump, diplomasiye vurgu yaparken, askeri gücün önemine de dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çin, Hürmüz Boğazı'nı kalıcı olarak açmamdan çok memnun. Bunu onlar için ve ayrıca dünya için yapıyorum. Bu durum bir daha asla yaşanmayacak. İran'a silah göndermemeyi kabul ettiler. Birkaç hafta içinde oraya gittiğimde Başkan Şi bana kocaman sarılacak. Birlikte akıllıca ve çok iyi çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Paylaşımında diplomasinin savaşa tercih edilmesi gerektiğini belirten ancak mesajının sonunda ABD'nin askeri gücüne de vurgu yapan Trump, "Bu, savaşmaktan daha iyi değil mi? Ama unutmayın, eğer mecbur kalırsak savaşmakta çok iyiyiz, herkesten çok daha iyi!" değerlendirmesinde bulundu.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

