Trump, mart sonunda Çin'i ziyaret edecek

Trump, mart sonunda Çin'i ziyaret edecek
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, 31 Mart-2 Nisan tarihleri arasında Çin'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret sırasında Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşerek ABD-Çin ilişkilerini ele alacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 31 Mart-2 Nisan tarihlerinde Çin'i ziyaret edeceği bildirildi.

Bir Beyaz Saray yetkilisinin yaptığı açıklamaya göre; ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e gerçekleştireceği resmi ziyaret, 31 Mart ile 2 Nisan tarihleri arasında olacak. Trump'ın 3 günlük ziyareti kapsamında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelmesi planlanıyor.

İki liderin Pekin'de yapacağı görüşmelerde, ABD-Çin ikili ilişkilerinin, bölgesel meselelerin ve küresel güvenlik konularının masaya yatırılacağı öngörülüyor.

