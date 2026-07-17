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Trump: Çin, 220 milyon seçmenin verisini ele geçirdi

Trump: Çin, 220 milyon seçmenin verisini ele geçirdi
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ABD Başkanı Donald Trump, ulusa sesleniş konuşmasında Çin'in 2020'den bu yana 220 milyon seçmenin bilgisini ele geçirdiğini öne sürdü. Trump, seçim sistemindeki zafiyetleri eleştirerek eski Demokrat başkanları suçladı ve soruşturma talimatı verdi.

Abd Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, ülkenin seçim sistemindeki zafiyetlere dikkati çekerek Çin'in 2020 yılından bu yana 220 milyon seçmenin bilgisini ele geçirdiğini öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında ülkedeki mevcut seçim sistemine yönelik eleştirilerde bulundu. Seçim altyapısındaki kritik zafiyetleri gözler önüne seren istihbarat raporlarının gizliliğinin kaldırılarak yayımlandığını bildiren Trump, sistemin siber saldırılara ve yabancı müdahalelere karşı savunmasız olduğunu aktardı. Söz konusu bilgilerin yıllarca halktan gizlendiğini savunan Trump, bu örtbas girişiminin sorumlusu olarak eski Demokrat başkanlar Joe Biden ve Barack Obama'yı işaret etti.

Çin'in 2020'den itibaren 220 milyon ABD'li seçmenin verisini ele geçirerek tarihin en büyük seçim veri ihlaline imza attığını ileri süren Trump, ABD istihbaratındaki bazı birimlerin Çin'in bu müdahalesini örtbas etmek ve küçümsemek için bilinçli bir çaba yürüttüğünü savundu. Trump, Çin yönetiminin kendisi aleyhinde olumsuz haberler yapmaları için ABD'li gazetecilere yüklü miktarda para ödediğini ve FBI istihbaratına göre söz konusu müdahale faaliyetlerinin Biden lehine yasa dışı oy pusulası üretme girişimine kadar uzandığını bildirdi.

İSTİHBARAT BİRİMLERİNE SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Mevcut bilgilerin nasıl ve neden gizlendiğinin ortaya çıkarılması için Ulusal İstihbarat Direktörlüğü ve CIA'e araştırma talimatı verdiğini duyuran Trump, sürece karışanların görevden alınmasını ve gerekirse haklarında suç duyurusunda bulunulmasını istedi. Trump ayrıca; Rusya, İran ve Kuzey Kore'nin yanı sıra devlet dışı grupların da ABD seçim altyapısını tehdit edebilecek kapasiteye sahip olduğunu vurgulayarak, İç Güvenlik Bakanlığı incelemelerine göre seçimlere kayıtlı 278 bin civarında yabancı uyruklu şahıs tespit ettiklerini paylaştı.

'SİSTEMİMİZ ÜÇÜNCÜ DÜNYA ÜLKELERİNDEN KÖTÜ'

Ortaya çıkan tablonun savunulamaz bir seçim sistemine işaret ettiğini dile getiren Trump, yüz milyonlarca seçmen dosyasının yabancı hükümetlerin elinde olduğunu, oy sayım makinelerinin de siber saldırıya ve manipülasyona açık bulunduğunu kaydetti. ABD'nin seçim sistemini herhangi bir üçüncü dünya ülkesinden çok daha kötü şeklinde nitelendiren Trump, güvenli ve adil bir yapının inşası için partiler üstü bir çözüm bulunması gerektiğinin altını çizdi.

Trump, kasım ayında gerçekleştirilecek ara seçimlerin güvenilirliğinin sağlanması adına Kongre'ye de çağrıda bulunarak, kimlik ibrazını zorunlu kılan ve posta yoluyla oy kullanımını sınırlandıran Amerika'yı Kurtarma Yasası'nın (SAVE America Act) ivedilikle onaylanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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