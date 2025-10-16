Trump, CIA'ya Venezuela'da Operasyon Yetkisi Verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na 'uyuşturucuyla mücadele' gerekçesiyle Venezuela topraklarında operasyon yapma yetkisi verdiğini doğruladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın ( Cıa ) Venezuela'da gizli operasyonlar düzenlediği iddiaları hakkında konuştu. CIA'ye bu konuda yetki verdiği iddiasını doğrulayan Trump, "Aslında buna iki nedenden dolayı onay verdim. Birincisi, hapishanelerini boşaltıp bu suçluları ABD'ye getirdiler. Açık sınır politikamız olduğu için sınırdan girdiler" dedi.

Trump, diğer gerekçenin de Venezuela üzerinden ABD'ye getirilen uyuşturucu ile mücadele olduğunu belirterek, "Venezuela'dan ciddi miktarda uyuşturucu geliyor ve bunların çoğu deniz yoluyla geliyor, ancak biz bunları karadan da durduracağız" ifadelerini kullandı.