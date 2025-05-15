Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Resmi Törenle Karşılandı

Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Resmi Törenle Karşılandı
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ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun üçüncü durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'ne ulaştı ve burada BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayid Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun üçüncü ayağı Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ulaştı.

Trump'ı taşıyan uçak Uluslararası Zayed Havalimanı'na inerken, ABD Başkanı'nı BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayid Al Nahyan resmi törenle karşıladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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