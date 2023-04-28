Trump, Biden'ın taklidini yaptı

Sık sık yaptığı gaflarla gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın diline düştü. Gelecek yıl yapılacak seçimlerde yeniden aday olduğunu açıklayan Trump, konuşma yaptığı sahnede Biden'ın taklidini yaptı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, sık sık yaptığı gaflarla ve tuhaf hareketleri ile gündeme gelen Başkan Joe Biden'ın adaylık açıklamasından sonra ilk kez miting yaptı.

SAHNEDE YOLU ŞAŞIRDIĞI ANLARI TAKLİT ETTİ

Gelecek yıl gerçekleşecek başkanlık seçimlerinde karşı karşıya geleceği Biden'ın sahnede yolu şaşırdığı anları taklit eden Trump, "Beyaz Saray'ı geri alacağız" ifadelerini kullandı.