Trump'tan o ülkeyi şoke eden mesaj: Müdahale etmeseydim başbakanınız ölürdü

ABD Başkanı Donald Trump, Birliğin Durumu (State of the Union) konuşmasında Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Trump söz konusu konuşmasında, "Pakistan Başbakanı ölürdü eğer benim müdahalem olmasaydı" ifadelerini kullanarak bu gerilimi kendi diplomasisinin zaferi olarak sundu. Bu açıklama, uluslararası ilişkilerde geniş yankı buldu.

"35 MİLYON İNSANIN HAYATI KURTULDU"

Trump konuşmasında Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışmaya değinirken Pakistan Başbakanı Shehbaz Sharif'in kendisine teşekkür ettiğini, yaklaşık 35 milyon insanın hayatının kurtulduğunu söylediğini aktardı. Trump'ın bu iddiası uzun yıllardır çözülemeyen iki nükleer silah sahibi komşu arasındaki ilişkilerdeki ABD rolünü vurgulamak için kullandığı dramatik bir ifade olarak değerlendirildi.

Pakistan Başbakanı Shehbaz Sharif

Uzmanlar, Trump'ın bu sözlerini bir misspoken (yanlış ifade) veya abartı olarak yorumluyor. Bazı yorumcular, ABD başkanının Hindistan–Pakistan gerilimini anlatırken kullandığı dilin diplomatik hassasiyeti zedelediğini belirtti. Hindistan tarafı daha önce gerilimin çözümünde dış arabuluculuğun rolünü reddetmiş, ateşkesin iki taraf arasında sağlandığını vurgulamıştı.