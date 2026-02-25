Haberler

Trump'tan o ülkeyi şoke eden mesaj: Müdahale etmeseydim başbakanınız ölürdü

Trump'tan o ülkeyi şoke eden mesaj: Müdahale etmeseydim başbakanınız ölürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Birliğin Durumu konuşmasında Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilime değinerek sürece bizzat müdahil olduğunu savundu ve "Benim müdahalem olmasaydı Pakistan Başbakanı ölürdü" ifadelerini kullandı; nükleer bir çatışma riskine işaret eden Trump, milyonlarca insanın hayatının kurtulduğunu öne sürerken sözleri uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

  • ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan Başbakanı Shehbaz Sharif'in kendi müdahalesi olmasaydı öleceğini iddia etti.
  • Trump, Pakistan Başbakanı'nın kendisine 35 milyon insanın hayatının kurtulduğunu söylediğini aktardı.
  • Hindistan, gerilimin çözümünde dış arabuluculuğun rolünü reddetti ve ateşkesin iki taraf arasında sağlandığını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Birliğin Durumu (State of the Union) konuşmasında Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Trump söz konusu konuşmasında, "Pakistan Başbakanı ölürdü eğer benim müdahalem olmasaydı" ifadelerini kullanarak bu gerilimi kendi diplomasisinin zaferi olarak sundu. Bu açıklama, uluslararası ilişkilerde geniş yankı buldu.

"35 MİLYON İNSANIN HAYATI KURTULDU"

Trump konuşmasında Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışmaya değinirken Pakistan Başbakanı Shehbaz Sharif'in kendisine teşekkür ettiğini, yaklaşık 35 milyon insanın hayatının kurtulduğunu söylediğini aktardı. Trump'ın bu iddiası uzun yıllardır çözülemeyen iki nükleer silah sahibi komşu arasındaki ilişkilerdeki ABD rolünü vurgulamak için kullandığı dramatik bir ifade olarak değerlendirildi.

Trump: Benim müdahalem olmasaydı Pakistan Başbakanı ölmüş olurduPakistan Başbakanı Shehbaz Sharif

Uzmanlar, Trump'ın bu sözlerini bir misspoken (yanlış ifade) veya abartı olarak yorumluyor. Bazı yorumcular, ABD başkanının Hindistan–Pakistan gerilimini anlatırken kullandığı dilin diplomatik hassasiyeti zedelediğini belirtti. Hindistan tarafı daha önce gerilimin çözümünde dış arabuluculuğun rolünü reddetmiş, ateşkesin iki taraf arasında sağlandığını vurgulamıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti

Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Bir pilotumuz şehit oldu

Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Kahreden haber geldi
Düşen F-16'nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara

Düşen F-16'nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara
17 yaşındaki İremnur'dan korkunç iddia: Öz ağabeyim taciz etti, yardım edin

17 yaşındaki İremnur'dan ağabeyiyle ilgili mide bulandıran iddia
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın İran saldırısı için gönderdiği geminin rezilliğine bakın! Personel canından bezdi

Trump'ın İran saldırısı için gönderdiği geminin rezilliğine bakın
Çocuğunun okulundaki teneffüs ziline tepkisi sert oldu

Velinin teneffüs ziline tepkisi sert oldu
Yeni sezonun ilk bombası! Altay Bayındır Süper Lig devinde

Yeni sezonun ilk bombası! Altay, Süper Lig devinde
Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi

Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
Trump'ın İran saldırısı için gönderdiği geminin rezilliğine bakın! Personel canından bezdi

Trump'ın İran saldırısı için gönderdiği geminin rezilliğine bakın
Kenan Yıldız'ın zor anları: Söylenenler karşısında neye uğradığını şaşırdı

Milli yıldızımızın zor anları! Söylenenler karşısında şoke oldu
Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi

Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla dünyayı ele geçirdi