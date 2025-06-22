Trump, Amerikan Uçaklarının İran'daki Nükleer Tesisleri Vurduğunu Açıkladı

Trump, Amerikan Uçaklarının İran'daki Nükleer Tesisleri Vurduğunu Açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Amerikan uçaklarının Fordo, Natanz ve İsfahan'daki üç nükleer tesisi vurduğunu belirtti. Operasyonu 'çok başarılı bir saldırı' olarak tanımladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan uçaklarının İran'da üç nükleer tesisi vurduğunu açıkladı.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da paylaştığı mesajda Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerinin vurulduğunu söyledi.

Amerikan uçaklarının İran hava sahasından ayrıldığını söyleyen Trump, operasyonu "çok başarılı bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Amerikalı bir yetkili tesislerin bombalanmasında B-2 uçaklarının kullanıldığını söyledi.

İsrail, 13 Haziran'da İran'a hava saldırıları düzenledi.

İki ülke o tarihten beri birbirini karşılıklı olarak bombalıyor.

İsrail, ABD'nin saldırılara katılması çağrısı yapıyordu.

Trump, 18 Haziran'da ülkenin İran'a saldırması olasılığı hakkında "Bunu yapabilirim de yapmayabilirim de... Kimse ne yapmak istediğimi bilmiyor" demişti.

BBC
Çağatay Ulusoy'a ikinci vatandaşlık Bulgaristan'dan

Çağatay Ulusoy'dan sürpriz hamle! Komşu ülkenin vatandaşlığını aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Nihal Candan'ın cenazesinden gergin anlar! Basın mensuplarına hakaret etti

Nihal Candan'ın cenazesinde olay çıktı! Kameralara öfke kustu
Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu

Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu
Özgür Özel sözünü tuttu! Ferdi Zeyrek'in kızını üniversite sınavına götürdü

Özgür Özel sözünü tuttu! Can dostunun kızını yalnız bırakmadı
Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti

Nihal Candan hayatını kaybetti
MasterChef'e damga vuran yarışmacı: Bu tabloyu Erdoğan görse tebrik ederdi

MasterChef'e damga vuran yarışmacı: Erdoğan görse tebrik ederdi
Nihal Candan'ın ardından İrem Derici ve Derya Uluğ'dan sarsansıcı Anoreksiya itirafı

İki ünlü isim aynı kabusu yaşadı: Bir dilim ekmek için dua ettim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.