Trump, Amerikan Uçaklarının İran'daki Nükleer Tesisleri Vurduğunu Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan uçaklarının İran'da üç nükleer tesisi vurduğunu açıkladı.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da paylaştığı mesajda Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerinin vurulduğunu söyledi.

Amerikan uçaklarının İran hava sahasından ayrıldığını söyleyen Trump, operasyonu "çok başarılı bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Amerikalı bir yetkili tesislerin bombalanmasında B-2 uçaklarının kullanıldığını söyledi.

İsrail, 13 Haziran'da İran'a hava saldırıları düzenledi.

İki ülke o tarihten beri birbirini karşılıklı olarak bombalıyor.

İsrail, ABD'nin saldırılara katılması çağrısı yapıyordu.

Trump, 18 Haziran'da ülkenin İran'a saldırması olasılığı hakkında "Bunu yapabilirim de yapmayabilirim de... Kimse ne yapmak istediğimi bilmiyor" demişti.