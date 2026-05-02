Trump: AB menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan tarife yüzde 25'e çıkarılacak

ABD Başkanı Donald Trump, ticaret anlaşmasına uymadığı gerekçesiyle gelecek hafta AB menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) üzerinde tam olarak mutabakata varılan ticaret anlaşmasına uymadığını belirterek, "Gelecek hafta Avrupa Birliği'nden ABD'ye gelen otomobil ve kamyonlara uygulanan tarifeleri artıracağım. Tarife yüzde 25'e çıkarılacak" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında muafiyet durumuna da değinen Trump, otomobil ve kamyonların ABD'deki fabrikalarda üretilmesi halinde herhangi bir gümrük vergisi uygulanmayacağının altını çizdi. Ülkedeki otomotiv yatırımlarına da dikkati çeken Trump, "Şu anda birçok otomobil ve kamyon fabrikası yapım aşamasında ve 100 milyar doların üzerinde yatırım yapılıyor. Bu, otomobil ve kamyon üretim tarihinde bir rekordur. Amerikalı işçilerin istihdam edileceği bu fabrikalar yakında açılacak" değerlendirmesinde bulundu.

