Haberler

Trump'a suikast girişiminde bulunan sanığa müebbet hapis

Trump'a suikast girişiminde bulunan sanığa müebbet hapis
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de 2024 yılında dönemin başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişimiyle ilgili davada hüküm açıklandı. Florida'da görülen davada mahkeme, sanık Ryan Wesley Routh'u tüm suçlamalardan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

  • ABD'de Ryan Wesley Routh, Donald Trump'a yönelik suikast girişiminden müebbet hapis cezası aldı.
  • Routh'a müebbet hapse ek olarak ateşli silah bulundurma suçundan 7 yıl ek hapis cezası verildi.
  • Mahkeme, Routh'u Trump'a suikast girişimi de dahil beş farklı suçlamadan suçlu buldu.

ABD'de 2024 yılında dönemin başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişimiyle ilgili davada karar açıklandı. Mahkeme, sanık Ryan Wesley Routh'u tüm suçlamalardan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

KARARI YARGIÇ AİLEEN CANNON AÇIKLADI

Davaya bakan Aileen Cannon, 2024 yılında Florida'daki bir golf sahasında Trump'a yönelik suikast girişiminde bulunmakla suçlanan Routh hakkında hükmünü açıkladı. Mahkeme, sanığın önemli bir başkan adayına yönelik saldırı planladığına kanaat getirdi.

TÜM SUÇLAMALARDAN CEZA ALDI

Mahkeme kararına göre Routh; önemli bir başkan adayına suikast girişiminde bulunmak, şiddet suçu işleme amacıyla ateşli silah bulundurmak, federal bir memura saldırmak, hüküm giymiş bir suçlu olarak silah ve mühimmat bulundurmak, seri numarası silinmiş ateşli silah taşımak suçlamalarının tamamından suçlu bulundu.

MÜEBBETİN YANISIRA 7 YIL EK CEZA

Routh'a, ana suçlar kapsamında ömür boyu hapis cezası verilirken, ateşli silah bulundurma suçundan ayrıca 7 yıl ek hapis cezası da hükmedildi.

OLAY NASIL YAŞANMIŞTI?

Trump'ın 15 Eylül 2024 akşamı Florida'da bulunduğu sırada kaldığı yerin yakınlarında silah sesleri duyulmuş, olayın ardından güvenlik güçleri golf sahası çevresindeki çalılıklarda bir AK-47 tipi silah bulmuştu. Kısa süre sonra şüpheli olarak Ryan Wesley Routh gözaltına alınmıştı.

SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

Routh, yargılama sürecinde hakkındaki suçlamaları kabul etmemiş, mahkemede kendisini savunmuştu. Ancak mahkeme, 23 Eylül 2024 tarihinde sanığı tüm suçlamalardan suçlu bulmuştu.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
İran ile ABD arasındaki müzakerelerin yeri ve tarihi belli oldu

Dünyanın gözü bu görüşmede! Yeri ve saati netleşti
ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli

Trump'tan savaş ilanı gibi sözler! Hamaney'e tehdidi bu kez çok ciddi
Dünyayı sarsan dosyaların ortak ismi: Epstein ve FETÖ elebaşı Gülen'in avukatı aynı kişi çıktı

İşte sapık milyarder ile FETÖ elebaşının ortak noktası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonluk için gelmişti! Küme düşme potasına girince takımdan ayrıldı

Küme düşme potasına girince arkasına bakmadan kaçtı
20 yıla kadar hapis talebi! Ekrem İmamoğlu dahil 4 isim hakkında siyasi casusluk davası açıldı

İmamoğlu hakkında yeni dava! Suçlama çok ciddi
Beşiktaş, Hyeongyu Oh transferini KAP'a bildirdi! İşte ödenen bonservis bedeli

Süper Lig devi yeni golcüsünü gece yarısı duyurdu
Sosyal medyayı sallayan kasiyer

Sosyal medyayı sallayan kasiyer
Şampiyonluk için gelmişti! Küme düşme potasına girince takımdan ayrıldı

Küme düşme potasına girince arkasına bakmadan kaçtı
Tek bir nedeni var! Görüntüdeki trafik düğün konvoyu ya da asker uğurlaması için değil

Görüntüdeki trafik düğün konvoyu ya da asker uğurlaması için değil
Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı

Gözaltına alınan ünlü fenomen hakkında karar