Trump'a suikast girişiminde bulunan sanığa müebbet hapis

ABD'de 2024 yılında dönemin başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişimiyle ilgili davada karar açıklandı. Mahkeme, sanık Ryan Wesley Routh'u tüm suçlamalardan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

KARARI YARGIÇ AİLEEN CANNON AÇIKLADI

Davaya bakan Aileen Cannon, 2024 yılında Florida'daki bir golf sahasında Trump'a yönelik suikast girişiminde bulunmakla suçlanan Routh hakkında hükmünü açıkladı. Mahkeme, sanığın önemli bir başkan adayına yönelik saldırı planladığına kanaat getirdi.

TÜM SUÇLAMALARDAN CEZA ALDI

Mahkeme kararına göre Routh; önemli bir başkan adayına suikast girişiminde bulunmak, şiddet suçu işleme amacıyla ateşli silah bulundurmak, federal bir memura saldırmak, hüküm giymiş bir suçlu olarak silah ve mühimmat bulundurmak, seri numarası silinmiş ateşli silah taşımak suçlamalarının tamamından suçlu bulundu.

MÜEBBETİN YANISIRA 7 YIL EK CEZA

Routh'a, ana suçlar kapsamında ömür boyu hapis cezası verilirken, ateşli silah bulundurma suçundan ayrıca 7 yıl ek hapis cezası da hükmedildi.

OLAY NASIL YAŞANMIŞTI?

Trump'ın 15 Eylül 2024 akşamı Florida'da bulunduğu sırada kaldığı yerin yakınlarında silah sesleri duyulmuş, olayın ardından güvenlik güçleri golf sahası çevresindeki çalılıklarda bir AK-47 tipi silah bulmuştu. Kısa süre sonra şüpheli olarak Ryan Wesley Routh gözaltına alınmıştı.

SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

Routh, yargılama sürecinde hakkındaki suçlamaları kabul etmemiş, mahkemede kendisini savunmuştu. Ancak mahkeme, 23 Eylül 2024 tarihinde sanığı tüm suçlamalardan suçlu bulmuştu.