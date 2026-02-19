Hamaney'in yapamadığını onlar yapacak! Trump'ı zora sokacak tehdit

İranlı bilgisayar korsanları, Başkan Donald Trump'ın reşit olmayanlarla birlikte olduğu videoların ellerinde olduğunu iddia ederek, ABD'nin İran'a saldırması halinde bu görüntüleri yayınlamakla tehdit ediyor. Söz konusu açıklamalar kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı ve uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

SİBER TEHDİT MESAJLARI DOLAŞIMA GİRDİ

Kendilerini İran bağlantılı olarak tanıtan bir hacker grubu, çevrim içi platformlarda yayımladığı mesajlarda Trump'a ait olduğu öne sürülen hassas içeriklere sahip olduklarını duyurdu. Grup, ABD'nin İran'a yönelik olası bir askeri adım atması durumunda bu videoları kamuoyuna servis edeceğini belirtti.

Paylaşımlar özellikle X (eski adıyla Twitter), Telegram ve çeşitli forumlarda hızla dolaşıma girerken, içeriklere dair herhangi bir görsel ya da somut kanıt kamuoyuyla paylaşılmadı.

WASHINGTON'DAN SERT TEPKİ

ABD'li yetkililer, İran bağlantılı siber grupların geçmişte de dezenformasyon ve psikolojik operasyon yöntemlerine başvurduğunu belirterek söz konusu tehdidi "dijital propaganda ve şantaj girişimi" olarak değerlendirdi. Amerikan güvenlik birimleri, hem iddiaların kaynağını hem de olası siber saldırı risklerini izlediklerini açıkladı.

ABD-İRAN GERİLİMİ SİBER ALANA TAŞINDI

Son dönemde artan Washington-Tahran gerilimi yalnızca diplomatik ve askeri başlıklarla sınırlı kalmazken, karşılıklı siber tehditler de gündeme geliyor. Uzmanlar, bu tür açıklamaların doğrudan bilgi savaşı ve psikolojik baskı aracı olarak kullanıldığını belirtiyor.