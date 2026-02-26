Haberler

"8 savaşı bitirdim" diyen Trump, salondan gelen yanıtla deliye döndü

'8 savaşı bitirdim' diyen Trump, salondan gelen yanıtla deliye döndü Haber Videosunu İzle
'8 savaşı bitirdim' diyen Trump, salondan gelen yanıtla deliye döndü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'ye yaptığı ve şimdiye kadarki en uzun "State of the Union" (Birliğin Durumu) konuşmasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Trump'ın "8 savaşı bitirdim" ifadesini kullanması üzerine Demokratların oturduğu sıralardan kahkaha sesleri yükseldi. Bu duruma çok sinirlenen Trump "Ah, ne kadar komik değil mi? Hasta insanlar" dedi.

  • ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'ye yaptığı 'State of the Union' konuşmasında '8 savaşı bitirdim' ifadesini kullandı.
  • Trump'ın '8 savaşı bitirdim' ifadesi, Demokratların oturduğu sıralardan yükselen kahkahalarla karşılandı.
  • Trump, Demokratların tepkisine kürsüden 'Ah, ne kadar komik değil mi? Hasta insanlar' sözleriyle yanıt verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre'ye hitaben yaptığı ve şimdiye kadarki en uzun "State of the Union" (Birliğin Durumu) konuşması, salonda yaşanan bir diyalogla gündeme oturdu.

KAHKAHALAR YÜKSELDİ

Trump'ın dış politika başlığında kullandığı "8 savaşı bitirdim" ifadesi, Demokratların oturduğu sıralardan yükselen kahkahalarla karşılandı.

"HASTA İNSANLAR"

Salondaki tepkilere anında yanıt veren Trump, kürsüden "Ah, ne kadar komik değil mi? Hasta insanlar" sözleriyle karşılık verdi. Bu ifadeler üzerine salonda kısa süreli bir gerilim yaşandı. O anlar televizyon yayınlarına ve sosyal medyaya yansıdı.

Trump konuşmasında, görev süresi boyunca ABD'nin çeşitli askeri angajmanlarını sona erdirdiğini ve yeni büyük ölçekli savaşlara girmediğini savundu. Başkan, dış politikada izlediği yaklaşımın ülkeyi maliyetli ve uzun süreli çatışmalardan uzak tuttuğunu ifade etti.

MUHALEFET CEPHESİNDE TARTIŞMA YARATTI

Ancak "8 savaşı bitirdim" açıklaması muhalefet cephesinde tartışma yarattı. Demokrat üyelerin tepkisi, söz konusu ifadenin kapsamı ve hangi çatışmalara atıf yaptığı konusundaki görüş ayrılıklarını bir kez daha ortaya koydu. ABD basınında yer alan değerlendirmelerde, Trump'ın sözlerinin siyasi bir mesaj niteliği taşıdığı ve Kongre'deki atmosferin partiler arası gerilimi yansıttığı yorumları yapıldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir

Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Erdoğan devreye girebilir
Rusya, İran'a neden yardım etmiyor? Putin açık açık söylemiş

Savaşa hazırlanan İran'a neden yardım etmiyor? Açık açık söylemiş
TFF'nin Galatasaray paylaşımına eski vekilden bile tepki var: Tebrik değil yenilgi bildirisi

TFF'nin Galatasaray paylaşımına eski vekilden bile tepki var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir ilçemizin domatesi dünyanın en iyileri arasına girdi

Bir ilçemizin domatesi dünyanın en iyileri arasına girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik! Barış Alper'e söyledikleri bomba

Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik! Barış Alper'e söyledikleri bomba
İsmail Hacıoğlu yerine TRT dizisine sürpriz başrol

İsmail Hacıoğlu yerine TRT dizisine sürpriz başrol
'Dinamit öldürdü' demişlerdi! Uçurumdaki cesetle ilgili kan donduran ifade

"Dinamit öldürdü" demişlerdi! Uçurumdaki cesetle ilgili korkunç ifade
Bir ilçemizin domatesi dünyanın en iyileri arasına girdi

Bir ilçemizin domatesi dünyanın en iyileri arasına girdi
Asker 'Geliyorlar' diyerek uyardı, gazeteci canını zor kurtardı

Asker "Geliyorlar" diyerek uyardı, gazeteci canını zor kurtardı
Bu ülkeye gidecekler dikkat! Sizi de paket edip geri gönderebilirler

Bu ülkeye gidecekler dikkat! Sizi de paket edip geri gönderebilirler