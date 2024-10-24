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TRT ekibine FETÖ elebaşı Gülen'in helvasını yedirmek istediler

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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü üzerine terörist başının cenazesini takip etmek için PEnsilvanya'da bulunan TRT ekibine FETÖ'cüler tarafından helva ikram edilmek istendi. TRT ekibi ise propaganda için yanlarına gelen FETÖ'cüyü tersleyip yüzüne bile bakmadı.

Geçtiğimiz günlerde ölen Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen'in cenazesini takip etmek için Pensilvanya'daki malikanenin önünde bekleyen TRT ekibine, FETÖ'cüler tarafından helva verilmek istendi. Getirilen helvayı almayan muhabir ve arkadaşı, şahsı tersledi.

"ALGI OPERASYONLARI ELLERİNDE PATLADI"

O anları sosyal medyada paylaşan TRT ekibi, "Terörist Gülen'i FETÖ inine gömme hazırlıklarını görüntüleyen TRT Haber ekibi, propaganda için yemek getirme fotoğrafı çekmek üzere yanlarına gelen FETÖ'cüyü tersleyip yüzüne bile bakmadı FETÖ'nün algı operasyonu kendi elinde patladı" notunu düştü.

TRT ekibine FETÖ elebaşı Gülen'in helvasını yedirmek istediler
Kaynak: Haberler.com / Dünya

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