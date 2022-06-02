Tren seyir halindeyken kandırdıkları 2 çocuk annesi kadına sırayla tecavüz ettiler - Haberler

Pakistan'da Multan ve Karachi arasında sefer yapan trende skandal bir olay yaşandı. Elde edilen bilgilere göre ekonomi sınıfında seyahat eden 2 çocuk annesi kadına, bilet kontrol şefi tarafından birinci sınıf kompartımana geçmesi ve bunun karşılığında ücret alınmayacağı söylenildi.

4 KİŞİ KADINA TECAVÜZ ETTİ

Önce bu teklife sıcak bakmayan kadın, daha sonra teklifi kabul ederek birinci sınıf kompartımana oturdu. Fakat daha sonra bilet şefinin anlaştığı tahmin edilen 3 kişi daha kompartımana gelerek kadına sırayla tecavüz etti.

ELLERİNDEN KURTULUP POLİSE GİTTİ

Bu sırada bir mucize yaşandı ve 2 çocuk annesi kadın, tecavüzcülerin elinden kurtularak bir istasyonda aşağı indi. Hemen polise giden kadın, başına gelen olayları anlattı.

POLİSTEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Tren Yolları Polis Şefi Faisal Shahkar tarafından yapılan açıklamada, olayın geçtiğimiz hafta Bahauddin Zakaria Express treninde meydana geldiği ifade edildi.

TECAVÜZE UĞRADIĞI KESİNLEŞTİ

Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmada ise şu ana kadar 3 şüpheli yakalandı. Diğerinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Ayrıca kadına hastanede yapılan muayenede ise tecavüz bulgularına rastlandı.