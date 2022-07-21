Trafikte bunalan kadın aracın üstünde twerk yaptı, sürücüler dondu kaldı
Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Yurtdışında kaydedilen görüntülerde, yoğun trafikten bunalan bir kadının arabanın üzerine çıkıp twerk yaptığı görülüyor. Sürücüler ise bu anlar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Dünyanın çeşitli yerlerinde çekilen ilginç görüntüler sosyal medyaya yüklenir. Yurtdışında kaydedilen bir görüntü ise kısa süre içerisinde viral oldu.
TRAFİKTEN BUNALINCA OLANLAR OLDU
Trafikteki iki kadının araç yoğunluğundan bunalmasının ardından olanlar oluyor. İki kadın, araçlarının üzerine çıkarak dakikalarca twerk yapıyor. Ancak bu anların sadece bir kısmı çevredeki sürücülerin kamerasına takılıyor.