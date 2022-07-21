Trafikte bunalan kadın aracın üstünde twerk yaptı, sürücüler dondu kaldı

Dünyanın çeşitli yerlerinde çekilen ilginç görüntüler sosyal medyaya yüklenir. Yurtdışında kaydedilen bir görüntü ise kısa süre içerisinde viral oldu.

TRAFİKTEN BUNALINCA OLANLAR OLDU

Trafikteki iki kadının araç yoğunluğundan bunalmasının ardından olanlar oluyor. İki kadın, araçlarının üzerine çıkarak dakikalarca twerk yapıyor. Ancak bu anların sadece bir kısmı çevredeki sürücülerin kamerasına takılıyor.