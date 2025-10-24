Trabzon'da vatandaşlar, Netenyahu'nun maketini vince asıp idam etti

Gazze'de yaşanan insani krizin ardından İsrail'e yönelik tepkiler Türkiye'de çığ gibi büyürken, Trabzon'da kaydedilen bir görüntü büyük ses getirdi.

MAKETİ VİNCE ASTILAR

Vatandaşlar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun maketini vinçle asıp idam edermişçesine sergiledi.

Bu olay, hem yerel halkın duygusal tepkisini hem de bölgesel ve uluslararası politikaların yarattığı atmosferi yansıttı.