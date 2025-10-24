Haberler

Trabzon'da vatandaşlar, Netenyahu'nun maketini vince asıp idam etti

Trabzon'da vatandaşlar, Netenyahu'nun maketini vince asıp idam etti
Gazze'yi kan gölüne çevirip on binlerce Filistinliyi katleden İsrail'e tepkiler çığ gibi büyürken Trabzon'da kaydedilen bir görüntü büyük ses getirdi. Vatandaşlar, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun maketini vince asıp idam etti.

Gazze'de yaşanan insani krizin ardından İsrail'e yönelik tepkiler Türkiye'de çığ gibi büyürken, Trabzon'da kaydedilen bir görüntü büyük ses getirdi.

MAKETİ VİNCE ASTILAR

Vatandaşlar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun maketini vinçle asıp idam edermişçesine sergiledi.

Bu olay, hem yerel halkın duygusal tepkisini hem de bölgesel ve uluslararası politikaların yarattığı atmosferi yansıttı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıCevap :

Ancak maketini asarlar.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıibrahim hantaş:

işte aradığımız beyin

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
