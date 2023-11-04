Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinden umreye gidecek kafile yola çıktı
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Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinden kutsal topraklara umreye gidecek 27 kişilik kafile, Merkez Camisi önünde düzenlenen uğurlama programıyla yola çıktı. Törene Kaymakam Murathan Cebeci, Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, İlçe Müftüsü Nuri Tapan ile vatandaşlar katıldı.
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinden kutsal topraklara umreye gidecek 27 kişilik kafile yola çıktı.
Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek kafile için Merkez Camisi önünde uğurlama programı düzenlendi.
Dua edilmesinin ardından kafile, kutsal topraklara uğurlandı.
Törene Kaymakam Murathan Cebeci, Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, İlçe Müftüsü Nuri Tapan ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Dünya