Tokat'ın Niksar ilçesinde orman yangını çıktı
Niksar ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi Ayazma Çiftliği mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı. Niksar İtfaiye Müdürlüğü ve Niksar Orman İşletme ekipleri yangına müdahale ediyor.
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Niksar ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi Ayazma Çiftliği mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, Niksar İtfaiye Müdürlüğü ve Niksar Orman İşletme ekipleri sevk edildi.
Yangını söndürmeye çalışan ekipler, araçlarla ulaşamadıkları bölgelere ise hortumları birbirlerine ekleyerek müdahale ediyor.
Kaynak: AA / Dünya