Timsahtan kurtulmaya çalışan antilop yaşam mücadelesi verdi antilobun imdadına iki su aygırı yetişti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Timsahtan kurtulmaya çalışan antilop yaşam mücadelesi verdi antilobun imdadına iki su aygırı yetişti

Timsahtan kurtulmaya çalışan antilop yaşam mücadelesi verdi antilobun imdadına iki su aygırı yetişti

Antilop denize yakın bir yerde dolaşırken beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. Bir anda denizden timsahın çıkmasıyla antilobun kuyruğunu tutan timsah kıskıvrak yakaladı. Köşeye sıkışan antilobu ise iki tane su aygırı kurtardı.

 - Güncelleme:

Denize kıyısı olan bir yerde arkadaş grubuyla dolaşan bir antilobun denize yakın yerde dolaşmasıyla denizden çıkıp bir anda beliren timsah antilobun kuyruğundan kıskıvrak yakaladı. Denize çekmek için uzun çabalar gösteren timsah en sonunda antilobu denize çıktı. Bunun üzerine suda bulunan iki tane su aygırı antilobu kurtardı. O anlar kameralara yansıdı.

ANTİLOBUN ARKADAŞLARI YARDIM EDEMEDİ

Timsahın antilobun kuyruğundan tutmasıyla kendini kurtarmayı başaramayan antilop, uzun çabalar sarf ettiği halde kurtulamadı. Diğer tarafta antilobun diğer arkadaşlarının yardım etmek isteyip yardım edememesi de dikkat çekti.

KAHRAMAN SU AYGIRI

Antilobun kuyruğundan denize çekmeyi başaran timsah tam sevinecekken hevesi kursağında kaldı. Arkadan yavaşça gelen iki tane su aygırı sessizce gelerek antilobu kurtardı. Timsah ise denizde kayıplara karıştı.

Haberler.com / Miray Kaya - Dünya

Twitter Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title