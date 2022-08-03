Timsahtan kurtulmaya çalışan antilop yaşam mücadelesi verdi antilobun imdadına iki su aygırı yetişti
Antilop denize yakın bir yerde dolaşırken beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. Bir anda denizden timsahın çıkmasıyla antilobun kuyruğunu tutan timsah kıskıvrak yakaladı. Köşeye sıkışan antilobu ise iki tane su aygırı kurtardı.
Denize kıyısı olan bir yerde arkadaş grubuyla dolaşan bir antilobun denize yakın yerde dolaşmasıyla denizden çıkıp bir anda beliren timsah antilobun kuyruğundan kıskıvrak yakaladı. Denize çekmek için uzun çabalar gösteren timsah en sonunda antilobu denize çıktı. Bunun üzerine suda bulunan iki tane su aygırı antilobu kurtardı. O anlar kameralara yansıdı.
ANTİLOBUN ARKADAŞLARI YARDIM EDEMEDİ
Timsahın antilobun kuyruğundan tutmasıyla kendini kurtarmayı başaramayan antilop, uzun çabalar sarf ettiği halde kurtulamadı. Diğer tarafta antilobun diğer arkadaşlarının yardım etmek isteyip yardım edememesi de dikkat çekti.
KAHRAMAN SU AYGIRI
Antilobun kuyruğundan denize çekmeyi başaran timsah tam sevinecekken hevesi kursağında kaldı. Arkadan yavaşça gelen iki tane su aygırı sessizce gelerek antilobu kurtardı. Timsah ise denizde kayıplara karıştı.