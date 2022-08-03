Timsahtan kurtulmaya çalışan antilop yaşam mücadelesi verdi antilobun imdadına iki su aygırı yetişti

Denize kıyısı olan bir yerde arkadaş grubuyla dolaşan bir antilobun denize yakın yerde dolaşmasıyla denizden çıkıp bir anda beliren timsah antilobun kuyruğundan kıskıvrak yakaladı. Denize çekmek için uzun çabalar gösteren timsah en sonunda antilobu denize çıktı. Bunun üzerine suda bulunan iki tane su aygırı antilobu kurtardı. O anlar kameralara yansıdı.

ANTİLOBUN ARKADAŞLARI YARDIM EDEMEDİ

Timsahın antilobun kuyruğundan tutmasıyla kendini kurtarmayı başaramayan antilop, uzun çabalar sarf ettiği halde kurtulamadı. Diğer tarafta antilobun diğer arkadaşlarının yardım etmek isteyip yardım edememesi de dikkat çekti.

KAHRAMAN SU AYGIRI

Antilobun kuyruğundan denize çekmeyi başaran timsah tam sevinecekken hevesi kursağında kaldı. Arkadan yavaşça gelen iki tane su aygırı sessizce gelerek antilobu kurtardı. Timsah ise denizde kayıplara karıştı.