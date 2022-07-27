Su aygırı ilham oldu! Bahçesine giren timsahı çöp kutusuyla yakaladı - Haberler

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Su aygırı ilham oldu! Bahçesine giren timsahı çöp kutusuyla yakaladı

ABD'de bir kişi, bahçesine giren timsahı çöp kutusuyla yakalamayı başardı.

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Sosyal medyada paylaşılan videoda bir kişinin kapağı açık büyük bir çöp kutusuyla timsaha doğru yaklaştığı, timsahın da yavaşça geri çekildiği görülüyor. Tam o sırada tekerlekli çöp kutusunu hızlıca timsahın üstüne doğru yaklaştırarak hayvanı kutunun içine sokmayı başarıyor.

TİMSAHI ÇÖP KUTUSUYLA YAKALADI

Hızlıca çöp kutusunu dik konuma getirip kapağını sıkıca kapalı tutan ev sahibi, daha sonra kutuyu iterek timsahı götürmeye başlıyor.

ÇÖP KUTUSUNU SU AYGIRININ AĞZI GİBİ KULLANDI

Sosyal medyada paylaşılan videoda ev sahibinin timsahı yakalamak için çöp kutusunun kapağını timsahın başına vurarak etkisiz hale getirdiği de görülüyor.

Haberler.com / Miray Kaya - Dünya

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Yorumlar (1)

Sokak Komandosu:

Helaaal

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